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    Фернандеш не попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на встречу 26 тура РФПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Панченко, Ташаев, Черных, Луценко.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    Матч состоится сегодня на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: РПЛ

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    14.04.2018 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 апреля 2018, 13:11

      был бы не против потери очков локомотивом, но не представляю, что может динамо противопоставить железнодорожникам, матч с ЦСКА вообще ничего не значит, его армейцы проиграли сами... думаю минимальная победа локо, уж точно не пропустят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 апреля 2018, 13:10

      с Динамо всегда получаются обалденные игры! надеюсь сегодня будет такая же, и обязательно 3 очка нужно забирать!

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 апреля 2018, 13:06

      Палыч что-то задумал))

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 апреля 2018, 13:00

      травма что ли? ни хрена себе

      3
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