Фернандеш не попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на встречу 26 тура РФПЛ.

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Панченко, Ташаев, Черных, Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Матч состоится сегодня на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!