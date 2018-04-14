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    Ротен: «Зачем «ПСЖ» Куртуа? У них же есть Ареола»

    Экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен призвал парижан не приобретать голкипера «Челси» Тибо Куртуа.

    По информации СМИ, бельгиец занимает первое место в списке летних трансферов спортивного директора клуба Антеро Энрике, а переговоры между сторонами возобновятся на этой неделе.

    «Тибо Куртуа – это эталон. Но разве на сегодняшний день приобретение вратаря так важно? Я так не считаю. Думаю, многое изменится.

    Альфонсе Ареола – вы должны дать ему время. Ему лишь 25 лет, и он все еще может прогрессировать. Кроме того, важно сохранить игроков, у которых есть душа этого клуба. Ареола – один из них», – сказал Ротен.

    В нынешнем сезоне Ареола провел 39 матчей, в которых пропустил 30 голов. На счету Куртуа 41 пропущенный мяч в 40 поединках.

    Источник: Tribalfootball

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    14.04.2018 12:39
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