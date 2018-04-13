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    «Арсенал» сыграет с «Атлетико», «Марсель» встретится с «Зальцбургом» в полуфинале Лиги Европы

    Сегодня, 13 апреля, в Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

    По ее итогам стало известно, что мадридский «Атлетико» сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Марсель» встретится с «Зальцбургом».

    Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)

    Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)

    Первые матчи пройдут 26 апреля. Ответные – 3 мая. Все игры будут начинаться в 22:05 по московскому времени.

    Финал турнира состоится 16 мая на стадионе «Парк Олимпик Лион». Также отметим, что номинальным хозяином в решающем матче турнира будет победитель пары «Марсель» – «Зальцбург».

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 13:11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +82

      RScat 15 апреля 2018, 22:50

      Финал Арсенал- Марсель)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > RScat 15 апреля 2018, 22:50

      Ну или Атлетико-Зальсбург)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Champion91 14 апреля 2018, 09:25

      Арсенал-Атлетико: cкрытый финал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 апреля 2018, 21:54

      Согласен с zigbert.
      Атлетико стоит особняком. Среднесильный Марс и непредсказуемый Зальцбург. "Рваный Арсенал" и солидный Атлетико. Победитель Лиги находится в этой паре.

      0
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:55

      Атлетико выделяется из этой четверки,но случиться может всякое.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 18:43

      Арсенал скорее всего не пройдет, а Марсель обыграет Зальцбург. хотя может быть все что угодно и тем интереснее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 апреля 2018, 17:35

      Марсель и Атлетико вероятнее всего в финале, другие варианты тоже интересны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 апреля 2018, 17:04

      Посмотрим насколько соотнесутся победители Еврокубков этого сезона и победитель ЧМ. Будет ли много победителей Еврокубков в составе чемпиона мира 2018.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 апреля 2018, 16:21

      Ананиры вам не повезло, что поделать...думал эта пара сыграет в финале !!!

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 апреля 2018, 16:03

      Атлетико фаворит,так что пожелаем удачи всем остальным!

      1
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 13 апреля 2018, 15:59

      Зачем так? Было бы справедливо если Арсенал и Атлетико встретились в финале.

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