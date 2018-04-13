«Арсенал» сыграет с «Атлетико», «Марсель» встретится с «Зальцбургом» в полуфинале Лиги Европы

Финал Арсенал- Марсель)
Сегодня, 13 апреля, в Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
По ее итогам стало известно, что мадридский «Атлетико» сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Марсель» встретится с «Зальцбургом».
Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)
Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)
Первые матчи пройдут 26 апреля. Ответные – 3 мая. Все игры будут начинаться в 22:05 по московскому времени.
Финал турнира состоится 16 мая на стадионе «Парк Олимпик Лион». Также отметим, что номинальным хозяином в решающем матче турнира будет победитель пары «Марсель» – «Зальцбург».