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    Рейнгольд: «Какие сейчас золотые медали? «Спартак» вцепился в «Локомотив», как бульдог»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

    На данный момент в турнирной таблице лидирует «Локомотив», на два очка опережающий идущий вторым «Спартак».

    – Многие уже сейчас «вешают» игрокам «Локомотива» золотые медали на шеи...

    – Какие золотые медали уже сейчас?! Еще играть да играть. Им обязательно надо успешно провести три матча – это девять очков. Что они не могут проиграть три матча? Им надо еще «Динамо» победить. А динамовцы играли с ЦСКА на хороших скоростях. Что там пять очков разницы?! Это полторы игры! Что, «Локомотив» разве здорово играет? Они еле вытащили матч с «Ростовом».

    Если все будет честно, по-спортивному, все решится в последнем туре – борьба будет идти до последнего шага. Потому что «Спартак» железнодорожников не отпустит, он вцепился в «Локомотив», как бульдог.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.04.2018 20:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 апреля 2018, 11:04

      Зато чемпионат интересный. Только герус бесит. Хоть он Локо и тащит, но неадекватный он бомж. Нужно быть более адекватным.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 09:53

      все верно сказал, еще может случиться всякое, интрига будет жива до последних туров и это здорово! и верю что Спартак все же защитит чемпионство!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 апреля 2018, 07:18

      Слова истинного спартаковца-не то что бубен.Спартак чемпион я верю в это.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 12 апреля 2018, 04:30

      Удачи Спартак

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 апреля 2018, 00:04

      Да, что вы постоянно о честности говорите? Я не думаю, что кто-то из игроков любой команды будут сдавать матчи, репутация прежде всего!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 23:20

      Достали уже эти футбольные эксперты( эксперт? иди в букмекерскую контору работай

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 22:01

      Трепач этот Рейнгольд! После игры совсем другие слова говорил.

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 11 апреля 2018, 21:54

      у кого бабла хватит-тот и будет чемпионом!

      -2
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 11 апреля 2018, 21:48

      Всё это называется "переливать из пустого в порожнее". Никто не может ни знать ни даже предполагать как сложатся грядущие матчи. Поэтому, друзья, давайте просто наслаждаться футболом как игрой и верить в любимую команду.

      9
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 апреля 2018, 21:44

      Слова Рейнгольда о Локомотиве после игры с Ростовом в предыдущем интервью: "...Но сегодня они произвели хорошее впечатление, забили боевой мяч и выполнили цель на игру..." Сейчас же он говорит: "...Что, «Локомотив» разве здорово играет? Они еле вытащили матч с «Ростовом..."

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