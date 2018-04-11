Рейнгольд: «Какие сейчас золотые медали? «Спартак» вцепился в «Локомотив», как бульдог»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Локомотив», на два очка опережающий идущий вторым «Спартак».

– Многие уже сейчас «вешают» игрокам «Локомотива» золотые медали на шеи...

– Какие золотые медали уже сейчас?! Еще играть да играть. Им обязательно надо успешно провести три матча – это девять очков. Что они не могут проиграть три матча? Им надо еще «Динамо» победить. А динамовцы играли с ЦСКА на хороших скоростях. Что там пять очков разницы?! Это полторы игры! Что, «Локомотив» разве здорово играет? Они еле вытащили матч с «Ростовом».

Если все будет честно, по-спортивному, все решится в последнем туре – борьба будет идти до последнего шага. Потому что «Спартак» железнодорожников не отпустит, он вцепился в «Локомотив», как бульдог.