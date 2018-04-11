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  • Рейнгольд: «Какие сейчас золотые медали? «Спартак» вцепился в «Локомотив», как бульдог»

Рейнгольд: «Какие сейчас золотые медали? «Спартак» вцепился в «Локомотив», как бульдог»

11 апреля 2018, 20:00
25

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Локомотив», на два очка опережающий идущий вторым «Спартак».

– Многие уже сейчас «вешают» игрокам «Локомотива» золотые медали на шеи...

– Какие золотые медали уже сейчас?! Еще играть да играть. Им обязательно надо успешно провести три матча – это девять очков. Что они не могут проиграть три матча? Им надо еще «Динамо» победить. А динамовцы играли с ЦСКА на хороших скоростях. Что там пять очков разницы?! Это полторы игры! Что, «Локомотив» разве здорово играет? Они еле вытащили матч с «Ростовом».

Если все будет честно, по-спортивному, все решится в последнем туре – борьба будет идти до последнего шага. Потому что «Спартак» железнодорожников не отпустит, он вцепился в «Локомотив», как бульдог.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
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1523466793
Ох какая концовка нас ожидает Матчи один за другим непредсказуемы одна осечка локо и прощай чемпионство это уже было с ними Да Спартак сейчас рванулся без поводка в погоню догонит и перегонит 5 игр 15 очков надо брать через не могу
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Мары
1523467364
Скажем так, будет игра нервов.Кто кого пересилит, тот и возьмёт золото.Пока обе команды чувствуют себя уверенно, но в жизни всё бывает.И кот летит и сук стреляет.
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avera
1523468076
А Спартаку с Динамо не играть?Эксперт хренов.Хоть бы расписание посмотрел.
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Сармат Ростов
1523469051
Барса после 4:1 на полуспущеных вчера вышла... Результат всем известен. Так что, поддерживаю мнение эксперта.
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Аэратор
1523469870
Люди 5 туров осталось. хватить считать виртуальные очки. давайте просто болеть за любимый клуб, поддерживать его неистово в каждом матче и будь что будет.
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Спартач_навсегда
1523470665
не будет Локо чемпионом ,все решится скоро,посмотрим ,в общем
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EFR
1523471000
через 3 тура уже не будет 5 очков,а краснодар и зенит полюбому очки заберут!!у них борьба за лигу чемпионов!да и правду сказать нет у локо чемпионской игры,на 1 месте потому что спартак начал сезон вальяжно сыграл со всеми 2-2.да и если бы щас провести очную встречу спартак локо бы обышгл!
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zigbert
1523471016
Конечно все зависит от Локомотива.Пока по очкам он впереди.
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oyabun
1523472499
Всё это называется "переливать из пустого в порожнее". Никто не может ни знать ни даже предполагать как сложатся грядущие матчи. Поэтому, друзья, давайте просто наслаждаться футболом как игрой и верить в любимую команду.
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Федя Кабак
1523473303
Трепач этот Рейнгольд! После игры совсем другие слова говорил.
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