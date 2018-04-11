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Глава РФПЛ: «Болельщики постепенно возвращаются на стадионы»

11 апреля 2018, 12:58
11

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после состоявшихся в минувшие выходные матчей 25 тура отметил тенденцию увеличения числа зрителей на трибунах. Также он подчеркнул, что тур прошел без особых замечаний.

«Тур прошел без особых замечаний с точки зрения организации матчей. Хотелось бы отметить, что постепенно на стадионы возвращаются болельщики. Это связано и с погодой. Неплохая посещаемость была в Туле, на матчах «Локомотив»«Ростов» (1:0), ЦСКА«Динамо» (1:2)», – сказал Прядкин.

Напомним, на встрече между армейцами и бело-голубыми присутствовало 19 тысяч зрителей. Поединок между железнодорожниками и ростовчанами посетили 12,5 тысяч болельщиков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Локомотив Ростов Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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нейтральныйкакникто
1523441747
Огласите весь список!!!! Вернее , озвучили бы количество зрителей на других матчах , и среднюю по турам , для сравнения..... А то только слова , типа , растёт благосостояние населения России
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Чермындыр
1523443785
Недавно в Моск области на одном из заседаний областного совета, один из чиновников в докладе о текущих делах рассказал, что в марте число жалоб на плохую уборку снега сократилось более чем, в два раза. Остальные долб...бы так и не поняли, то пришла весна и снег расстаял сам собой, а потому принялись с радостными улыбками кивать и делать пометки, что городские службы гораздо лучше справляются с работами по уборке снега. Тут похоже такая же ситуация))))
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zigbert
1523453002
Погода наладилась ,в этом и весь секрет.А кому захочется мерзнуть и стучать зубами на морозе.
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OfaZavr
1523461202
и это заслуга РФС видимо что тепло пришло))
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fortune-bva
1523462775
12.5к зрителей в москве... позорище! на матче локо!!! в глубинке полный набьется в 15-20к дак еще и орать под стадионом будут не прошедшие на матч... позор говорить о 12к ....
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Таганский
1523653377
Потеплело..
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