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    Глава РФПЛ: «Болельщики постепенно возвращаются на стадионы»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин после состоявшихся в минувшие выходные матчей 25 тура отметил тенденцию увеличения числа зрителей на трибунах. Также он подчеркнул, что тур прошел без особых замечаний.

    «Тур прошел без особых замечаний с точки зрения организации матчей. Хотелось бы отметить, что постепенно на стадионы возвращаются болельщики. Это связано и с погодой. Неплохая посещаемость была в Туле, на матчах «Локомотив»«Ростов» (1:0), ЦСКА«Динамо» (1:2)», – сказал Прядкин.

    Напомним, на встрече между армейцами и бело-голубыми присутствовало 19 тысяч зрителей. Поединок между железнодорожниками и ростовчанами посетили 12,5 тысяч болельщиков.

    Источник: Sport24

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    11.04.2018 12:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 апреля 2018, 00:02

      Потеплело..

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 11 апреля 2018, 19:06

      12.5к зрителей в москве... позорище! на матче локо!!! в глубинке полный набьется в 15-20к дак еще и орать под стадионом будут не прошедшие на матч... позор говорить о 12к ....

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > fortune-bva 11 апреля 2018, 20:33

      не забывай, что от Москвы в РФПЛ играют 4 клуба, а в глубинке клуб, как правило, один. Плюс к этому в Москве всегда есть куда сходить, чем заняться и что посмотреть. А в глубинке часто так бывает, что матч местной команды - это единственное развлечение. Так что нет ничего позорного в том, что там набирается больше людей на стадионе.
      По официальной статистике в Москве сейчас 12.5 млн. человек, а, например, в Туле 1.5 млн. человек. Казалось бы: почти в 10 раз меньше, но... Раздели 12.5 на 4 и уже получишь 3 млн. с небольшим. А это уже не в 10 раз больше, а всего в 2 раза. Добавь туда людей, которые вместо футбола лучше сходят на хоккей, мюзикл, рок-концерт и т.д. Вот тебе и вся разница.
      Прежде чем позорить, хоть немного голову включи.

      -1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Антисемит 12 апреля 2018, 00:24

      ))) посмотри европу)) в Лондоне всегда забиты стадионы)) о чем ты говоришь) а там что не клуб то топ ))) включи свою голову))) заступник)

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > fortune-bva 12 апреля 2018, 20:27

      мы сейчас говорим про Россию, а не про европу. В каждой стране свои реалии. В европе, например, не очень приняты международные выезды. Что ж ты не позоришь Атлетико Мадрид, с которыми "великий десант" из 15-ти человек или что то около того на матч с Локо приехал? ))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:40

      и это заслуга РФС видимо что тепло пришло))

      2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 11 апреля 2018, 16:42

      Потеплело

      1
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:23

      Погода наладилась ,в этом и весь секрет.А кому захочется мерзнуть и стучать зубами на морозе.

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 11 апреля 2018, 13:49

      Недавно в Моск области на одном из заседаний областного совета, один из чиновников в докладе о текущих делах рассказал, что в марте число жалоб на плохую уборку снега сократилось более чем, в два раза. Остальные долб...бы так и не поняли, то пришла весна и снег расстаял сам собой, а потому принялись с радостными улыбками кивать и делать пометки, что городские службы гораздо лучше справляются с работами по уборке снега.
      Тут похоже такая же ситуация))))

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 13:15

      Огласите весь список!!!! Вернее , озвучили бы количество зрителей на других матчах , и среднюю по турам , для сравнения..... А то только слова , типа , растёт благосостояние населения России

      1
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 15:09

      благосостояние населения Москвы...

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      Рейтинг: +481

      sergey610 > orlovcar 12 апреля 2018, 18:31

      Благосостояние людей из Кремля.

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