Глава РФПЛ: «Болельщики постепенно возвращаются на стадионы»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после состоявшихся в минувшие выходные матчей 25 тура отметил тенденцию увеличения числа зрителей на трибунах. Также он подчеркнул, что тур прошел без особых замечаний.

«Тур прошел без особых замечаний с точки зрения организации матчей. Хотелось бы отметить, что постепенно на стадионы возвращаются болельщики. Это связано и с погодой. Неплохая посещаемость была в Туле, на матчах «Локомотив» – «Ростов» (1:0), ЦСКА – «Динамо» (1:2)», – сказал Прядкин.

Напомним, на встрече между армейцами и бело-голубыми присутствовало 19 тысяч зрителей. Поединок между железнодорожниками и ростовчанами посетили 12,5 тысяч болельщиков.