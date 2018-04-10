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  • Делегат УЕФА Калошин: «Многие судьи РФПЛ против системы видеоповторов»

Делегат УЕФА Калошин: «Многие судьи РФПЛ против системы видеоповторов»

10 апреля 2018, 21:40
15

Делегат УЕФА, сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин рассказал об отношении российских арбитров к системе видеоповторов. Не все из них рады скорому введению VAR.

«Есть определенные проблемы. Например, я посмотрел несколько эпизодов из чемпионата Китая, и там все выглядит достаточно «сыро». Не хотелось бы, чтобы в таком виде это запускалось в России.

Сейчас нет смысла привязываться к конкретной дате. Главное, чтобы все было готово. Эта система для клубов, а не судей. Многие судьи против этой системы до сих пор», – сказал функционер в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее руководители РФПЛ обещали, что со следующего сезона как минимум некоторые матчи будут проходить при системе VAR.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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порт
1523388691
Естественно, кто же хочет лишится небольшой прибавки к жалованию.
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Lester84
1523391850
Конечно против, кусок хлеба у бедолаг отнимают))
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BRO_football
1523392996
Конечно против. Как же взятки они тогда будут брать? Обедняют совсем.
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VikNMar
1523397922
При VAR в одну сторону не посудишь ...
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zagrizlik
1523420858
Конечно против, а как деньги зарабатывать им тогда.
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zigbert
1523423837
Вот и ответ наших судей - им просто это не выгодно.
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OfaZavr
1523433250
понятны причины почему многие судьи против)
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denzillo
1523433339
Какой то новый чел появился-Калошин\калоша....хрень несёт, судьи против-если это действительно так, то бросается тень на них всех, подозрительно почему они не хотят-боятся что не отработают договорняки что ли? Или они против, что ошибки судей станут очевидны?! Видеоповторы- особенно в спорных случаях, когда все возмущены, очень нужны! Иной раз из за одного момента ломается вся игра, а то и титул! Вот вчера МС например, забей 2-ой и неизвестно прошёл бы ливер вообще!?
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yorgenbarenz
1523435486
Ну,с судьями всё ясно.Они,как и гаишники,одного поля ягодки.Но вводить повторы надо! Прогресс не остановить и скоро появятся на головах судей приспособления с минимонитором,на котором они будут видеть,по желанию,все спорные моменты.
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нейтральныйкакникто
1523441244
ГИБДД тоже выступает , в некоторых случаях , против видеорегистраторов , и конкретно против снимания их на видео! И что?????
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