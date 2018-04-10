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    Делегат УЕФА Калошин: «Многие судьи РФПЛ против системы видеоповторов»

    Делегат УЕФА, сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин рассказал об отношении российских арбитров к системе видеоповторов. Не все из них рады скорому введению VAR.

    «Есть определенные проблемы. Например, я посмотрел несколько эпизодов из чемпионата Китая, и там все выглядит достаточно «сыро». Не хотелось бы, чтобы в таком виде это запускалось в России.

    Сейчас нет смысла привязываться к конкретной дате. Главное, чтобы все было готово. Эта система для клубов, а не судей. Многие судьи против этой системы до сих пор», – сказал функционер в эфире телеканала «Наш футбол».

    Ранее руководители РФПЛ обещали, что со следующего сезона как минимум некоторые матчи будут проходить при системе VAR.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 21:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 13:07

      ГИБДД тоже выступает , в некоторых случаях , против видеорегистраторов , и конкретно против снимания их на видео! И что?????

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 апреля 2018, 11:31

      Ну,с судьями всё ясно.Они,как и гаишники,одного поля ягодки.Но вводить повторы надо! Прогресс не остановить и скоро появятся на головах судей приспособления с минимонитором,на котором они будут видеть,по желанию,все спорные моменты.

      1
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      Рейтинг: +452

      denzillo 11 апреля 2018, 10:55

      Какой то новый чел появился-Калошинкалоша....хрень несёт, судьи против-если это действительно так, то бросается тень на них всех, подозрительно почему они не хотят-боятся что не отработают договорняки что ли? Или они против, что ошибки судей станут очевидны?! Видеоповторы- особенно в спорных случаях, когда все возмущены, очень нужны! Иной раз из за одного момента ломается вся игра, а то и титул! Вот вчера МС например, забей 2-ой и неизвестно прошёл бы ливер вообще!?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 10:54

      понятны причины почему многие судьи против)

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 апреля 2018, 09:08

      Баба Яга против.

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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 08:17

      Вот и ответ наших судей - им просто это не выгодно.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 11 апреля 2018, 07:27

      Конечно против, а как деньги зарабатывать им тогда.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 апреля 2018, 01:05

      При VAR в одну сторону не посудишь ...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 апреля 2018, 23:43

      Конечно против. Как же взятки они тогда будут брать? Обедняют совсем.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 апреля 2018, 23:41

      вот они и проявились

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