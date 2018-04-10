Делегат УЕФА Калошин: «Многие судьи РФПЛ против системы видеоповторов»

Делегат УЕФА, сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин рассказал об отношении российских арбитров к системе видеоповторов. Не все из них рады скорому введению VAR.

«Есть определенные проблемы. Например, я посмотрел несколько эпизодов из чемпионата Китая, и там все выглядит достаточно «сыро». Не хотелось бы, чтобы в таком виде это запускалось в России.

Сейчас нет смысла привязываться к конкретной дате. Главное, чтобы все было готово. Эта система для клубов, а не судей. Многие судьи против этой системы до сих пор», – сказал функционер в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее руководители РФПЛ обещали, что со следующего сезона как минимум некоторые матчи будут проходить при системе VAR.