«Шахтер» продлил контракт с Пятовым, выступающим за команду 11 лет

Вратарь украинского «Шахтера» Андрей Пятов продлил контракт с клубом. Теперь соглашение действует до лета 2020 года.

«В «Шахтер» Пятов перешел в 2006 году из полтавской «Ворсклы». За это время в форме «горняков» провел 378 матчей во всех турнирах и завоевал 21 трофей: 7 раз становился чемпионом Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017).

6 раз поднимал над головой Кубок страны (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017) и 7 раз – национальный Суперкубок (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), является обладателем Кубка УЕФА 2009 года. За сборную Украины 33-летний вратарь сыграл 80 поединков», – напоминает пресс-служба клуба.

Пятову 33 года.