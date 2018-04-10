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    «Шахтер» продлил контракт с Пятовым, выступающим за команду 11 лет

    Вратарь украинского «Шахтера» Андрей Пятов продлил контракт с клубом. Теперь соглашение действует до лета 2020 года.

    «В «Шахтер» Пятов перешел в 2006 году из полтавской «Ворсклы». За это время в форме «горняков» провел 378 матчей во всех турнирах и завоевал 21 трофей: 7 раз становился чемпионом Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017).

    6 раз поднимал над головой Кубок страны (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017) и 7 раз – национальный Суперкубок (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), является обладателем Кубка УЕФА 2009 года. За сборную Украины 33-летний вратарь сыграл 80 поединков», – напоминает пресс-служба клуба.

    Пятову 33 года.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    10.04.2018 21:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 10 апреля 2018, 21:21

      Мои поздравления!

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