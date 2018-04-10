Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит Вилков. При нем сине-бело-голубые не проигрывают четыре года

Стали известны судьи на перенесенные матчи 23 тура РФПЛ. Встречу санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» обслужит Михаил Вилков.
18 апреля (среда)
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
ЦСКА – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).