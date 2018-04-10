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  • Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит Вилков. При нем сине-бело-голубые не проигрывают четыре года

Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит Вилков. При нем сине-бело-голубые не проигрывают четыре года

10 апреля 2018, 19:57
6

Стали известны судьи на перенесенные матчи 23 тура РФПЛ. Встречу санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» обслужит Михаил Вилков.

18 апреля (среда)

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Локомотив Ахмат ЦСКА Амкар-Пермь Вилков Михаил
Комментарии (6)
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zigbert
1523384447
Доброжелательный судья.
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Garrincha58
1523394333
все когда то случается в первый раз за четыре года значит смело можно на Динамо ставить
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Супермачо
1523395228
Опять пи...а вытащили. Недолго же он в ФНЛ пробыл. Мразота косопузая.
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smersh45
1523444371
удачи Зениту
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Сибирь за Спартак
1523460761
Пора прерывать серию.
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Вомбат
1523464373
Ничего, все когда-нибудь происходит в первый раз. Поражение Зенита при Вилкове тоже не исключено.
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