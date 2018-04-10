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    Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит Вилков. При нем сине-бело-голубые не проигрывают четыре года

    Стали известны судьи на перенесенные матчи 23 тура РФПЛ. Встречу санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» обслужит Михаил Вилков.

    18 апреля (среда)

    «Локомотив» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    ЦСКА – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    Источник: РФС

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    10.04.2018 19:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 апреля 2018, 19:32

      Ничего, все когда-нибудь происходит в первый раз. Поражение Зенита при Вилкове тоже не исключено.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 апреля 2018, 18:32

      Пора прерывать серию.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 11 апреля 2018, 13:59

      удачи Зениту

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 апреля 2018, 00:20

      Опять пи...а вытащили. Недолго же он в ФНЛ пробыл. Мразота косопузая.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 00:05

      все когда то случается в первый раз за четыре года значит смело можно на Динамо ставить

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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 21:20

      Доброжелательный судья.

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