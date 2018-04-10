Алекс заявил, что пытался вернуться в «Спартак» в прошлом году

Бывший хавбек «Спартака» Алекс заявил, что предпринимал попытку вернуться в московский клуб прошлым летом. По словам бразильца, он общался с определенными людьми, но в итоге так и не получил ответа.

– Я пока не завершил карьеру, хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.

– То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?

– Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил.

Напомним, Алекс защищал цвета красно-белых с 2009 по 2011 год. Полузащитник, которому сейчас 36 лет, провел за «Спартак» 69 матчей, записав на свой счет 19 голов и 28 результативных передач.