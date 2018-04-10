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  • Алекс заявил, что пытался вернуться в «Спартак» в прошлом году

Алекс заявил, что пытался вернуться в «Спартак» в прошлом году

10 апреля 2018, 17:26
18

Бывший хавбек «Спартака» Алекс заявил, что предпринимал попытку вернуться в московский клуб прошлым летом. По словам бразильца, он общался с определенными людьми, но в итоге так и не получил ответа.

– Я пока не завершил карьеру, хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.

– То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?

– Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил.

Напомним, Алекс защищал цвета красно-белых с 2009 по 2011 год. Полузащитник, которому сейчас 36 лет, провел за «Спартак» 69 матчей, записав на свой счет 19 голов и 28 результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Алекс
Комментарии (18)
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oyabun
1523371358
Что то мне непонятны эти странные полунамеки "разговаривал с определенными людьми". А что, обратится напрямую к руководству клуба никак не вариант? А то звучит все так, как будто клуб Спартак, это какая то мафиозная структура и просто так на пахана не выйти. Просто "Крестный отец" какой то. Но так то 36 лет ему, поезд давно ушел и спасибо за былое, но навряд ли сейчас.
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Аэратор
1523372264
алекс был хорош спору нет, но уже возраст.
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igoor52
1523372503
Пусть попробует записаться за Ветеранов!!!
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woyser
1523372821
36 лет? Куда?
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Полная Канистра
1523374314
хороший добротный был у нас игрок взяли бы его если бы не возраст
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Asbjorn
1523374613
Добротный был диспетчер,но сейчас уже не нужен спартаку
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aam
1523374760
Сам ушёл. Теперь поздняк метаться.
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OfaZavr
1523375273
сейчас уже вряд ли стоит рассчитывать на возвращение учитывая возраст, вот хотя бы года 3-4 назад еще может быть.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523379203
алекс конечно был хорош, но сейчас такой алекс уже есть (фернандо) только по быстрее....а молчание руководства - это вежливый отказ
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Мары
1523392392
36 лет ? Пусть свои услуги ЦСка предлагает. Там итак играть не кому.
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