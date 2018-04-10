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    Алекс заявил, что пытался вернуться в «Спартак» в прошлом году

    Бывший хавбек «Спартака» Алекс заявил, что предпринимал попытку вернуться в московский клуб прошлым летом. По словам бразильца, он общался с определенными людьми, но в итоге так и не получил ответа.

    – Я пока не завершил карьеру, хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.

    – То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?

    – Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил.

    Напомним, Алекс защищал цвета красно-белых с 2009 по 2011 год. Полузащитник, которому сейчас 36 лет, провел за «Спартак» 69 матчей, записав на свой счет 19 голов и 28 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2018 17:26
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 23:33

      36 лет ?
      Пусть свои услуги ЦСка предлагает.
      Там итак играть не кому.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 21:00

      Голы забивал в стиле Фернандо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 10 апреля 2018, 20:37

      поздновато..уже не нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 апреля 2018, 20:34

      Поздно дорогой! Когда-то мы не хотели твоего ухода, но сейчас время прошло! Играл ты конечно здорово, память о тебе в кругу болельщиков Спартака осталась!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 апреля 2018, 20:19

      Да он же уже сракодло пенсионное!! Какой ему Спартак? Пусть спокойно доигрывает в родных пенатах

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 19:53

      алекс конечно был хорош, но сейчас такой алекс уже есть (фернандо) только по быстрее....а молчание руководства - это вежливый отказ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      fc sochi > Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 20:32

      алекс более атакующим был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Ауторитетный экспэрт мамо 11 апреля 2018, 18:17

      Скорее Хани. Алекс не был опорником как Фернандо.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 апреля 2018, 18:58

      не почто и уходил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:47

      сейчас уже вряд ли стоит рассчитывать на возвращение учитывая возраст, вот хотя бы года 3-4 назад еще может быть.

      6
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      Рейтинг: +411

      aam 10 апреля 2018, 18:39

      Сам ушёл. Теперь поздняк метаться.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 апреля 2018, 18:36

      Добротный был диспетчер,но сейчас уже не нужен спартаку

      4
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