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    Геркус: «Сколько получил «Амкар» за игру с «Локомотивом» в Москве? Какие-то деньги получил. Тема уже закрыта»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал прямо отвечать на вопрос о том, какую сумму получил «Амкар» за то, что согласился провести домашний матч 24 тура РФПЛ в Москве. Также руководитель железнодорожников рассказал, на каком этапе находится процесс получения российского паспорта бразильским нападающим команды Ари.

    – Расскажите, сколько денег получил «Амкар» за игру в Черкизове?

    – Получил каких-то денег, тема уже закрыта. Предлагали варианты, выбрали этот, честно сыграли, все домыслы не оправдались.

    – Как скоро Ари станет гражданином России?

    – Пока там все в процессе, вроде бы он паспорт получает.

    Напомним, «Амкар» проводил матч с «Локомотивом» (2:1) в Москве из-за того, что комиссия РФС признала состояние искусственного поля стадиона «Звезда» в Перми неудовлетворительным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2018 15:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 апреля 2018, 12:11

      А вот если бы локо выиграл, сейчас устали бы слушать про то как матч купили......хорошо, что проиграли)))

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 апреля 2018, 07:26

      Странная тема

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 апреля 2018, 17:06

      Да там по любому нашлись другие "доброжелатели" и конкуренты Локомотива, которые еще больше Амкару заплатили за отобранные очки. Уж у нас в концовке чемпионата это практикуется часто. Премиальные же никто не запрещает игрокам другого клуба платить, для дополнительной мотивации))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 апреля 2018, 17:02

      Приватизировали народное спортивное общество.Теперь можно и не отвечать на неудобные вопросы,а если будут назойливо добиваться ответа,то можно собак или охранников спустить.

      -1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 10 апреля 2018, 16:58

      Колись, Герпес

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 апреля 2018, 16:18

      А какие он деньги не получил?

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 апреля 2018, 16:00

      хоть рубль уже подкуп и т д..

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      Рейтинг: +28706

      silver29 10 апреля 2018, 15:39

      Сказал же Семин, что еще и в минусе остались от этой коммерческой сделки , очков то не набрали.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 апреля 2018, 15:36

      Говорит о чем? Самый честный клуб это Локо. Дал бабок еще *********

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