Геркус: «Сколько получил «Амкар» за игру с «Локомотивом» в Москве? Какие-то деньги получил. Тема уже закрыта»

А вот если бы локо выиграл, сейчас устали бы слушать про то как матч купили......хорошо, что проиграли)))
Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал прямо отвечать на вопрос о том, какую сумму получил «Амкар» за то, что согласился провести домашний матч 24 тура РФПЛ в Москве. Также руководитель железнодорожников рассказал, на каком этапе находится процесс получения российского паспорта бразильским нападающим команды Ари.
– Расскажите, сколько денег получил «Амкар» за игру в Черкизове?
– Получил каких-то денег, тема уже закрыта. Предлагали варианты, выбрали этот, честно сыграли, все домыслы не оправдались.
– Как скоро Ари станет гражданином России?
– Пока там все в процессе, вроде бы он паспорт получает.
Напомним, «Амкар» проводил матч с «Локомотивом» (2:1) в Москве из-за того, что комиссия РФС признала состояние искусственного поля стадиона «Звезда» в Перми неудовлетворительным.