Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Сколько получил «Амкар» за игру с «Локомотивом» в Москве? Какие-то деньги получил. Тема уже закрыта»

Геркус: «Сколько получил «Амкар» за игру с «Локомотивом» в Москве? Какие-то деньги получил. Тема уже закрыта»

10 апреля 2018, 15:25
8

Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал прямо отвечать на вопрос о том, какую сумму получил «Амкар» за то, что согласился провести домашний матч 24 тура РФПЛ в Москве. Также руководитель железнодорожников рассказал, на каком этапе находится процесс получения российского паспорта бразильским нападающим команды Ари.

– Расскажите, сколько денег получил «Амкар» за игру в Черкизове?

– Получил каких-то денег, тема уже закрыта. Предлагали варианты, выбрали этот, честно сыграли, все домыслы не оправдались.

– Как скоро Ари станет гражданином России?

– Пока там все в процессе, вроде бы он паспорт получает.

Напомним, «Амкар» проводил матч с «Локомотивом» (2:1) в Москве из-за того, что комиссия РФС признала состояние искусственного поля стадиона «Звезда» в Перми неудовлетворительным.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Геркус Илья
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1523363800
Говорит о чем? Самый честный клуб это Локо. Дал бабок еще *********
Ответить
x-x-x-x-x
1523365223
хоть рубль уже подкуп и т д..
Ответить
iBragim2102
1523366308
А какие он деньги не получил?
Ответить
kvm
1523368739
Колись, Герпес
Ответить
yorgenbarenz
1523368925
Приватизировали народное спортивное общество.Теперь можно и не отвечать на неудобные вопросы,а если будут назойливо добиваться ответа,то можно собак или охранников спустить.
Ответить
FanatSerj
1523369161
Да там по любому нашлись другие "доброжелатели" и конкуренты Локомотива, которые еще больше Амкару заплатили за отобранные очки. Уж у нас в концовке чемпионата это практикуется часто. Премиальные же никто не запрещает игрокам другого клуба платить, для дополнительной мотивации))
Ответить
bumer_moscow
1523420791
Странная тема
Ответить
Lev Aleks
1523437894
А вот если бы локо выиграл, сейчас устали бы слушать про то как матч купили......хорошо, что проиграли)))
Ответить
Главные новости
Экс-форвард ЦСКА, родившийся в России, возглавил гонку бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
4
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
7
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
10
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+