Ловчев: «В «Спартаке» все хотят, чтобы Промес стал лучшим бомбардиром»

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил после матча 25-го тура РФПЛ, в котором красно-белые встречались на выезде с «Анжи», что атака москвичей снова выглядит достойно.

«Промес забил три гола. И могу сказать, что на протяжении всего периода в России он доказывает, что является бомбардиром. Правда, в начале этого сезона он играл не так ярко.

Мне трудно сказать, почему так произошло. Возможно, у него было предложение из-за границы, а его не отпустили. Но профессионал, есть профессионал – надо выходить и играть. В последних матчах Промес начинает оживать. И самое главное, что заработала атака «Спартака».

В последней игре в «Крыльями» тройка Промес – Зе Луиш – Адриано действовала очень слаженно, они забили все три мяча. Им нравится взаимодействовать друг с другом. И никто из партнеров не был против, чтобы Промес бил пенальти. Все хотят, чтобы он стал лучшим бомбардиром», – считает Ловчев.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.