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  • Ловчев: «В «Спартаке» все хотят, чтобы Промес стал лучшим бомбардиром»

Ловчев: «В «Спартаке» все хотят, чтобы Промес стал лучшим бомбардиром»

10 апреля 2018, 10:18
8

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил после матча 25-го тура РФПЛ, в котором красно-белые встречались на выезде с «Анжи», что атака москвичей снова выглядит достойно.

«Промес забил три гола. И могу сказать, что на протяжении всего периода в России он доказывает, что является бомбардиром. Правда, в начале этого сезона он играл не так ярко.

Мне трудно сказать, почему так произошло. Возможно, у него было предложение из-за границы, а его не отпустили. Но профессионал, есть профессионал – надо выходить и играть. В последних матчах Промес начинает оживать. И самое главное, что заработала атака «Спартака».

В последней игре в «Крыльями» тройка Промес – Зе ЛуишАдриано действовала очень слаженно, они забили все три мяча. Им нравится взаимодействовать друг с другом. И никто из партнеров не был против, чтобы Промес бил пенальти. Все хотят, чтобы он стал лучшим бомбардиром», – считает Ловчев.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Зе Луиш Промес Квинси Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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OfaZavr
1523347559
перепутал видимо начало сезона с возобновлением чемпионата, потому что Промес как раз в начале сезона был хорошо а вот весной не очень до матча с Анжи.
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Сибирь за Спартак
1523347828
Пусть будет, ну не Муса же или Дзюба.
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vladimir-7
1523350104
А, вы проголосуйте и будет.
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oyabun
1523352509
Если будет так же играть как в последних играх, то станет лучшим обязательно!
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Диктор
1523353116
Мы все этого очень хотим.
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Дядя Серёжа
1523355381
Да, и Федьку не надо спрашивать. Правда Бздюба опасен...
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zigbert
1523355622
Было бы не плохо.
Ответить
Мары
1523360825
А по моему Женя выдаёт желаемое за действительное.Промес вообще то в Спартаке за штатного пенальтиста, так что его исполнение естественно.
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