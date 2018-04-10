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    Ловчев: «В «Спартаке» все хотят, чтобы Промес стал лучшим бомбардиром»

    Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил после матча 25-го тура РФПЛ, в котором красно-белые встречались на выезде с «Анжи», что атака москвичей снова выглядит достойно.

    «Промес забил три гола. И могу сказать, что на протяжении всего периода в России он доказывает, что является бомбардиром. Правда, в начале этого сезона он играл не так ярко.

    Мне трудно сказать, почему так произошло. Возможно, у него было предложение из-за границы, а его не отпустили. Но профессионал, есть профессионал – надо выходить и играть. В последних матчах Промес начинает оживать. И самое главное, что заработала атака «Спартака».

    В последней игре в «Крыльями» тройка Промес – Зе ЛуишАдриано действовала очень слаженно, они забили все три мяча. Им нравится взаимодействовать друг с другом. И никто из партнеров не был против, чтобы Промес бил пенальти. Все хотят, чтобы он стал лучшим бомбардиром», – считает Ловчев.

    Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.04.2018 10:18
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 14:47

      А по моему Женя выдаёт желаемое за действительное.Промес вообще то в Спартаке за штатного пенальтиста, так что его исполнение естественно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 13:20

      Было бы не плохо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 10 апреля 2018, 13:16

      Да, и Федьку не надо спрашивать.
      Правда Бздюба опасен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 12:38

      Мы все этого очень хотим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33444

      oyabun 10 апреля 2018, 12:28

      Если будет так же играть как в последних играх, то станет лучшим обязательно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2018, 11:48

      А, вы проголосуйте и будет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 апреля 2018, 11:10

      Пусть будет, ну не Муса же или Дзюба.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 11:05

      перепутал видимо начало сезона с возобновлением чемпионата, потому что Промес как раз в начале сезона был хорошо а вот весной не очень до матча с Анжи.

      4
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