Чалов недоволен взаимопониманием с Вернблумом на поле

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что он далек от взаимопонимания на поле с Понтусом Вернблумом, который в последних матчах играет в атаке столичного клуба.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Какую установку вам дал главный тренер Виктор Гончаренко перед выходом на замену за полчаса до финального свистка?

— Нужно было играть на острие атаки рядом с Понтусом Вернблумом и постараться реализовать свой голевой момент.

— Насколько хорошо вы понимаете друг друга с Вернблумом на поле?

— Пока, видимо, есть какие-то моменты, когда наше взаимодействие оставляет желать лучшего. Но есть время, чтобы сыграться.

— За счет чего «Динамо» удалось обыграть ЦСКА?

— Соперник поймал нас на быстрых контратаках. Можно сказать, два момента — два гола. Вот так бывает.

— Это поражение ставит крест на чемпионских амбициях армейцев в нынешнем сезоне?

— Ничего не буду говорить по этому поводу.