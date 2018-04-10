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Чалов недоволен взаимопониманием с Вернблумом на поле

10 апреля 2018, 09:15
7

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что он далек от взаимопонимания на поле с Понтусом Вернблумом, который в последних матчах играет в атаке столичного клуба.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Какую установку вам дал главный тренер Виктор Гончаренко перед выходом на замену за полчаса до финального свистка?

— Нужно было играть на острие атаки рядом с Понтусом Вернблумом и постараться реализовать свой голевой момент.

— Насколько хорошо вы понимаете друг друга с Вернблумом на поле?

— Пока, видимо, есть какие-то моменты, когда наше взаимодействие оставляет желать лучшего. Но есть время, чтобы сыграться.

— За счет чего «Динамо» удалось обыграть ЦСКА?

— Соперник поймал нас на быстрых контратаках. Можно сказать, два момента — два гола. Вот так бывает.

— Это поражение ставит крест на чемпионских амбициях армейцев в нынешнем сезоне?

— Ничего не буду говорить по этому поводу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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shinnik
1523342292
"Chaliy,Tprruu!" разве это взаимодействие.?
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Vickont
1523343206
В последних играх вообще не понимаю, что делает Вернблум на поле, кроме как орет? В нападении он бесполезен, лимит случайностей исчерпан, надо возвращать его в опорную зону, а то там совсем беда
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САДЫЧОК
1523343795
чалов-очень слаб ! уверен в дубле есть намного сильнее ребята!....это Россия(кумовство.протэже .коррупция) тянут в состав из за денег...
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Полная Канистра
1523344296
псу прививку от бешенства надо для успокоения
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Федя Кабак
1523345543
Очень слабый персонаж, посильнее наверняка найдетсЯ
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Волховский
1523363289
Федору, как и всем, надо брать пример с лучших и работать - тогда будет понимание и результат.
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батог
1523370311
Типа Неймар, что ли?
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