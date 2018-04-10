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    Чалов недоволен взаимопониманием с Вернблумом на поле

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что он далек от взаимопонимания на поле с Понтусом Вернблумом, который в последних матчах играет в атаке столичного клуба.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

    — Какую установку вам дал главный тренер Виктор Гончаренко перед выходом на замену за полчаса до финального свистка?

    — Нужно было играть на острие атаки рядом с Понтусом Вернблумом и постараться реализовать свой голевой момент.

    — Насколько хорошо вы понимаете друг друга с Вернблумом на поле?

    — Пока, видимо, есть какие-то моменты, когда наше взаимодействие оставляет желать лучшего. Но есть время, чтобы сыграться.

    — За счет чего «Динамо» удалось обыграть ЦСКА?

    — Соперник поймал нас на быстрых контратаках. Можно сказать, два момента — два гола. Вот так бывает.

    — Это поражение ставит крест на чемпионских амбициях армейцев в нынешнем сезоне?

    — Ничего не буду говорить по этому поводу.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.04.2018 09:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 апреля 2018, 17:25

      Типа Неймар, что ли?

      0
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      Рейтинг: +169

      Волховский 10 апреля 2018, 15:28

      Федору, как и всем, надо брать пример с лучших и работать - тогда будет понимание и результат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 10:32

      Очень слабый персонаж, посильнее наверняка найдетсЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 10:11

      псу прививку от бешенства надо для успокоения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 апреля 2018, 10:03

      чалов-очень слаб ! уверен в дубле есть намного сильнее ребята!....это Россия(кумовство.протэже .коррупция) тянут в состав из за денег...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > САДЫЧОК 10 апреля 2018, 15:28

      Как мне помнится, его с дубля или молодёжки позвали в основу после забивших 4х голов, не помню какому клубу

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 10 апреля 2018, 09:53

      В последних играх вообще не понимаю, что делает Вернблум на поле, кроме как орет? В нападении он бесполезен, лимит случайностей исчерпан, надо возвращать его в опорную зону, а то там совсем беда

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2018, 09:38

      "Chaliy,Tprruu!"
      разве это взаимодействие.?

      0
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