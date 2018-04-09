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    Торрес объявил, что покинет «Атлетико» по завершении сезона

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес не будет продлевать истекающий в июне контракт и покинет клуб по завершении сезона.

    34-летний футболист перешел в стан мадридцев из «Милана» в июле 2016 года. До этого он полтора года выступал за «Атлетико» на правах аренды. Ранее он также защищал цвета «матрасников» с 2001 по 2007 годы.

    «Это было непростое решение, поэтому сообщаю его заранее. Мне невероятно тяжело прощаться с «Атлетико» во второй раз, ведь я хотел завершить карьеру здесь. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. У меня есть желание вступать еще два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», – сказал Торрес.

    Источник: Marca

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    09.04.2018 17:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 17:45

      закончил бы и всё, в родном клубе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 9 апреля 2018, 17:45

      Всё получится!Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 9 апреля 2018, 17:43

      Тебя даже в Индию, в США и в Китай не зовут и это уже всё

      1
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