Торрес объявил, что покинет «Атлетико» по завершении сезона

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес не будет продлевать истекающий в июне контракт и покинет клуб по завершении сезона.

34-летний футболист перешел в стан мадридцев из «Милана» в июле 2016 года. До этого он полтора года выступал за «Атлетико» на правах аренды. Ранее он также защищал цвета «матрасников» с 2001 по 2007 годы.

«Это было непростое решение, поэтому сообщаю его заранее. Мне невероятно тяжело прощаться с «Атлетико» во второй раз, ведь я хотел завершить карьеру здесь. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. У меня есть желание вступать еще два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», – сказал Торрес.