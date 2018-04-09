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  • Селюк: «Геркусом и его немецким помощником должна интересоваться генпрокуратура, а не «Зенит»

Селюк: «Геркусом и его немецким помощником должна интересоваться генпрокуратура, а не «Зенит»

9 апреля 2018, 13:37
24

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил президента «Локомотива» Илью Геркуса и спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельсхауса в растрачивании средств клуба.

«Хотелось бы обратиться к руководству РЖД и председателю правления «Локомотива», чтобы они внимательней относились к определенным шарлатанам, которые хотят показать успешность своей работы и завуалировать воровство средств из РЖД за счет хорошего выступления футболистов под руководством Юрия Палыча Семина, который душой и сердцем стоит на защите интересов клуба.

Считаю, что спортивный директор однозначно должен покинуть свой пост, а на его место должен прийти более достойный кандидат. Сейчас происходит вброс в СМИ о том, что «Зенит» интересуется Геркусом. «Зенит» и так уже дошел до ручки. А если пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов.

Удивляет, что Геркус дает интервью больше, чем президенты остальных 15 клубов РФПЛ вместе взятые. Для чего он это делает? Для того, чтобы распиарить себя. Как мы видим, он не жалеет на это средств, раз РИА Новости не публикуют негативное мнение о нем и его немецком помощнике – спортивном директоре. Этой сладкой парочкой должен интересоваться не «Зенит», а генпрокуратура. Думаю, если бы они платили из собственного кармана, а не из кармана РЖД, то вряд ли бы угостили Семина даже кофе. Если почитать комментарии обо всем, о чем говорит Геркус, то можно сразу увидеть, что несколько журналистов под большим количеством разных ников отрабатывают деньги, которые Геркус платит за поднятие его имиджа.

Я желаю болельщикам «Локомотива», Палычу и футболистам больших успехов в работе, а эту сладкую парочку надо менять. Например, в «Динамо» правильно сделали, убрав Муравьева, материалы по деятельности которого уже в правоохранительных органах. Почему подобное не происходит в «Локомотиве»? Муравьев в сравнении с размахом Геркуса и его немецкого помощника – просто мелкий школьник, укравший у бабушки яблоки», – написал Селюк на своей странице в социальной сети «Вконтакте»

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (24)
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порт
1523270552
Кроме Гены Орлова, Геркуса никто не переводил из Локо, в Зенит.
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almanev
1523270997
Селюк это как Червиченко, только агент.
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Artemka69
1523271057
Опять Селюк трындит!!Надоел уже со своими мыслями!!
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Flamini84
1523271202
Когда Смородская сидела и воровала в открытую то никому дела не было до того кто Локо рулит, ибо результата не было. Как только Геркус начал делать очень многое для болельщиков и для клуба и пока что идет на первом месте то сразу начинают гнать что он ворюга-хапуга и его надо в ментовку сдать. Конечно)
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Mr Green
1523271247
Когда же у нас начнут этих балоболов за клевету привлекать. Развели демократию, теперь каждая тля своё мнение высказывает, а как ответить за слова, так сразу меня не так поняли или я такого не говорил. Мне нравится Геркус.
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Отчаянный Пердун
1523279414
А Селюка типа бесплатно печатают?! Сам пиарится!
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Рубинище
1523283315
Видимо не удалось ЯяТуре в Локо пристроить
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Diesel133
1523284448
походу обижается что Геркус не хочет у него черное дерево покупать)))
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OfaZavr
1523288464
так и сквозит обида в его словах, треп развел а доказательств никаких не привел)
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Антибиотик
1523291717
Я не знаю, ворует ли Геркус, но в любом случае по сравнению со Смородской он явно белый и пушистый. А что касается частых вью, так какие к нему претензии если журналисты сами выбирают, кто им более интересен?
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