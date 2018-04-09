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    Селюк: «Геркусом и его немецким помощником должна интересоваться генпрокуратура, а не «Зенит»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил президента «Локомотива» Илью Геркуса и спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельсхауса в растрачивании средств клуба.

    «Хотелось бы обратиться к руководству РЖД и председателю правления «Локомотива», чтобы они внимательней относились к определенным шарлатанам, которые хотят показать успешность своей работы и завуалировать воровство средств из РЖД за счет хорошего выступления футболистов под руководством Юрия Палыча Семина, который душой и сердцем стоит на защите интересов клуба.

    Считаю, что спортивный директор однозначно должен покинуть свой пост, а на его место должен прийти более достойный кандидат. Сейчас происходит вброс в СМИ о том, что «Зенит» интересуется Геркусом. «Зенит» и так уже дошел до ручки. А если пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов.

    Удивляет, что Геркус дает интервью больше, чем президенты остальных 15 клубов РФПЛ вместе взятые. Для чего он это делает? Для того, чтобы распиарить себя. Как мы видим, он не жалеет на это средств, раз РИА Новости не публикуют негативное мнение о нем и его немецком помощнике – спортивном директоре. Этой сладкой парочкой должен интересоваться не «Зенит», а генпрокуратура. Думаю, если бы они платили из собственного кармана, а не из кармана РЖД, то вряд ли бы угостили Семина даже кофе. Если почитать комментарии обо всем, о чем говорит Геркус, то можно сразу увидеть, что несколько журналистов под большим количеством разных ников отрабатывают деньги, которые Геркус платит за поднятие его имиджа.

    Я желаю болельщикам «Локомотива», Палычу и футболистам больших успехов в работе, а эту сладкую парочку надо менять. Например, в «Динамо» правильно сделали, убрав Муравьева, материалы по деятельности которого уже в правоохранительных органах. Почему подобное не происходит в «Локомотиве»? Муравьев в сравнении с размахом Геркуса и его немецкого помощника – просто мелкий школьник, укравший у бабушки яблоки», – написал Селюк на своей странице в социальной сети «Вконтакте»

    Источник: «ВКонтакте»

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    09.04.2018 13:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 апреля 2018, 12:20

      Селюк пьян - расходимся

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 апреля 2018, 08:03

      Удод

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 апреля 2018, 19:35

      Я не знаю, ворует ли Геркус, но в любом случае по сравнению со Смородской он явно белый и пушистый. А что касается частых вью, так какие к нему претензии если журналисты сами выбирают, кто им более интересен?

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 апреля 2018, 19:01

      без доказательств - это клевета....

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:41

      так и сквозит обида в его словах, треп развел а доказательств никаких не привел)

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 апреля 2018, 18:27

      Чего их агентов (не понятно каких служб) , слушать ! Несет бредятину , имея исключительно только свой интерес

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      Рейтинг: +361

      sergan113 9 апреля 2018, 18:09

      Одно бла, бла,бла. Где доказательства? Для чего Селюк волну поднимает? Обижен на что-то наверное?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:00

      Это точно. А заодно Митрофановым, Фурсенкой и еще кое кем в Зените.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 апреля 2018, 17:34

      походу обижается что Геркус не хочет у него черное дерево покупать)))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 17:32

      ну всё скоро мы не увидит и не услышим селюка прощай угольный магнат

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