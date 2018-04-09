Селюк: «Геркусом и его немецким помощником должна интересоваться генпрокуратура, а не «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил президента «Локомотива» Илью Геркуса и спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельсхауса в растрачивании средств клуба.

«Хотелось бы обратиться к руководству РЖД и председателю правления «Локомотива», чтобы они внимательней относились к определенным шарлатанам, которые хотят показать успешность своей работы и завуалировать воровство средств из РЖД за счет хорошего выступления футболистов под руководством Юрия Палыча Семина, который душой и сердцем стоит на защите интересов клуба.

Считаю, что спортивный директор однозначно должен покинуть свой пост, а на его место должен прийти более достойный кандидат. Сейчас происходит вброс в СМИ о том, что «Зенит» интересуется Геркусом. «Зенит» и так уже дошел до ручки. А если пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов.

Удивляет, что Геркус дает интервью больше, чем президенты остальных 15 клубов РФПЛ вместе взятые. Для чего он это делает? Для того, чтобы распиарить себя. Как мы видим, он не жалеет на это средств, раз РИА Новости не публикуют негативное мнение о нем и его немецком помощнике – спортивном директоре. Этой сладкой парочкой должен интересоваться не «Зенит», а генпрокуратура. Думаю, если бы они платили из собственного кармана, а не из кармана РЖД, то вряд ли бы угостили Семина даже кофе. Если почитать комментарии обо всем, о чем говорит Геркус, то можно сразу увидеть, что несколько журналистов под большим количеством разных ников отрабатывают деньги, которые Геркус платит за поднятие его имиджа.

Я желаю болельщикам «Локомотива», Палычу и футболистам больших успехов в работе, а эту сладкую парочку надо менять. Например, в «Динамо» правильно сделали, убрав Муравьева, материалы по деятельности которого уже в правоохранительных органах. Почему подобное не происходит в «Локомотиве»? Муравьев в сравнении с размахом Геркуса и его немецкого помощника – просто мелкий школьник, укравший у бабушки яблоки», – написал Селюк на своей странице в социальной сети «Вконтакте»