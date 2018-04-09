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    Стрепетов: «У меня иногда мелькает шальная мысль пригласить в «Зенит» Карпина»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями, кто мог бы заменить Роберто Манчини на посту главного тренера сине-бело-голубых в случае его отставки этим летом.

    – Сейчас на первом плане вопрос не о футболистах, а о главном тренере. Если Манчини покинет «Зенит», где искать ему замену?

    – Очень недальновидно поступил Сергей Семак, который в своем последнем интервью фактически отрубил все связи с «Зенитом». Хотя в случае ставки на российских футболистов это был бы хороший вариант. Если же руководство «Газпрома» по-прежнему будет ставить амбициозные цели в еврокубках, то и тренер нужен соответствующий. Причем найти такого в Европе не так-то просто. Нужно брать не специалиста, который эксплуатирует свои старые достижения, а именно молодого и амбициозного тренера, который приедет в Санкт-Петербург не миллионы перекачивать на свой банковский счет, а зарабатывать авторитет.

    – Работающего сейчас в тренерском штабе Анатолия Тимощука в качестве главного не видите?

    – Он всегда был лидером в любой команде, где играл, но стать главным тренером без опыта работы трудно. Тимощуку нужно еще поработать в качестве помощника, чтобы его приобрести. Даже у тренеров, поработавших несколько сезонов в ПФЛ, таких, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Андрей Талалаев, шансов проявить себя в РФПЛ больше, чем у Тимощука. Тот же Виктор Гончаренко набил немало шишек, выступая в Лиге чемпионов с БАТЭ. У меня вообще шальная мысль иногда мелькает пригласить в «Зенит» Валерия Карпина.

    – Так ведь его просто не примут фанаты «Зенита»!

    – После первых успехов примут. Карпин же живет игрой, а футбольных знаний у него не меньше, чем у Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.04.2018 12:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 апреля 2018, 00:04

      После плодотворной работы в Ростове..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 9 апреля 2018, 21:29

      семака на пост и будет удача, на лице написано

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 9 апреля 2018, 18:44

      Стрепетов, хочешь окончательно похоронить Зенит - сделай это.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:27

      ну а что, вполне интересная мысль))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:12

      Еще немного, и вместо 40 тыщ на Зенит дома 20 будут ходить, а с Карпиным и пяте не наберется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +351

      Константинн > prezent2017 9 апреля 2018, 18:37

      Туда и так половина , если не больше, ходит из-за всякого рода шоу перед игрой.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:34

      Правильно, возьмите Карпина, он быстро наведёт порядок, навешав пендалей кому надо, а за порядком придёт и игра.
      Игроки хорошие, но раздолбаи, нужна жёсткая рука (или нога).
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 9 апреля 2018, 16:35

      Боже упаси!

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 15:21

      Спалетти скорей всего не пойдет. Карпина Питер просто не примет.

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 апреля 2018, 15:12

      С Карпиным " Зенит " будет бороться за выживание , а не за место в ЛЧ ...

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > gosproektikabinet 9 апреля 2018, 16:05

      на что ты тогда живёшь если всю страну разворовали?заграница помогает ножками буша?

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      Рейтинг: +4025

      raritet 9 апреля 2018, 15:01

      Тут только одна кандидатура -Это неповторимый мистер Спалетти. Но по видимому , ему гораздо спокойней без Денисова и компании в родных местах на понятном ему итальянском языке. Но лично , без всякого ,Лучше один Лучано, чем 50 Карпиных.

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