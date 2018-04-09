Стрепетов: «У меня иногда мелькает шальная мысль пригласить в «Зенит» Карпина»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями, кто мог бы заменить Роберто Манчини на посту главного тренера сине-бело-голубых в случае его отставки этим летом.

– Сейчас на первом плане вопрос не о футболистах, а о главном тренере. Если Манчини покинет «Зенит», где искать ему замену?

– Очень недальновидно поступил Сергей Семак, который в своем последнем интервью фактически отрубил все связи с «Зенитом». Хотя в случае ставки на российских футболистов это был бы хороший вариант. Если же руководство «Газпрома» по-прежнему будет ставить амбициозные цели в еврокубках, то и тренер нужен соответствующий. Причем найти такого в Европе не так-то просто. Нужно брать не специалиста, который эксплуатирует свои старые достижения, а именно молодого и амбициозного тренера, который приедет в Санкт-Петербург не миллионы перекачивать на свой банковский счет, а зарабатывать авторитет.

– Работающего сейчас в тренерском штабе Анатолия Тимощука в качестве главного не видите?

– Он всегда был лидером в любой команде, где играл, но стать главным тренером без опыта работы трудно. Тимощуку нужно еще поработать в качестве помощника, чтобы его приобрести. Даже у тренеров, поработавших несколько сезонов в ПФЛ, таких, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Андрей Талалаев, шансов проявить себя в РФПЛ больше, чем у Тимощука. Тот же Виктор Гончаренко набил немало шишек, выступая в Лиге чемпионов с БАТЭ. У меня вообще шальная мысль иногда мелькает пригласить в «Зенит» Валерия Карпина.

– Так ведь его просто не примут фанаты «Зенита»!

– После первых успехов примут. Карпин же живет игрой, а футбольных знаний у него не меньше, чем у Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству.