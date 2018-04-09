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  • Стрепетов: «У меня иногда мелькает шальная мысль пригласить в «Зенит» Карпина»

Стрепетов: «У меня иногда мелькает шальная мысль пригласить в «Зенит» Карпина»

9 апреля 2018, 12:33
21

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями, кто мог бы заменить Роберто Манчини на посту главного тренера сине-бело-голубых в случае его отставки этим летом.

– Сейчас на первом плане вопрос не о футболистах, а о главном тренере. Если Манчини покинет «Зенит», где искать ему замену?

– Очень недальновидно поступил Сергей Семак, который в своем последнем интервью фактически отрубил все связи с «Зенитом». Хотя в случае ставки на российских футболистов это был бы хороший вариант. Если же руководство «Газпрома» по-прежнему будет ставить амбициозные цели в еврокубках, то и тренер нужен соответствующий. Причем найти такого в Европе не так-то просто. Нужно брать не специалиста, который эксплуатирует свои старые достижения, а именно молодого и амбициозного тренера, который приедет в Санкт-Петербург не миллионы перекачивать на свой банковский счет, а зарабатывать авторитет.

– Работающего сейчас в тренерском штабе Анатолия Тимощука в качестве главного не видите?

– Он всегда был лидером в любой команде, где играл, но стать главным тренером без опыта работы трудно. Тимощуку нужно еще поработать в качестве помощника, чтобы его приобрести. Даже у тренеров, поработавших несколько сезонов в ПФЛ, таких, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Андрей Талалаев, шансов проявить себя в РФПЛ больше, чем у Тимощука. Тот же Виктор Гончаренко набил немало шишек, выступая в Лиге чемпионов с БАТЭ. У меня вообще шальная мысль иногда мелькает пригласить в «Зенит» Валерия Карпина.

– Так ведь его просто не примут фанаты «Зенита»!

– После первых успехов примут. Карпин же живет игрой, а футбольных знаний у него не меньше, чем у Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Уфа Манчини Роберто Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (21)
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Пестрый
1523266876
Да да срочно зовите Карпина)) Авторитета у него хватает а вот с бабосами напряг) чувак и сейчас свою квартиру продает а когда из Ростова турнут вообще на паперти окажется)))
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Чикомас
1523267171
Ну да...Ростов не нарадуется...В лидеры выводит команду....
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cska-62
1523269261
Как раз после вылета "Ростова" с Карпиным из РФПЛ... Не спугните?! Он ведь ещё из ФНЛ вылетал, причём задолго до финиша... Ну, нравится "Валера, верим!" это дело. Пусть и с "Зенитом" поработает. Может, за два сезона и в ПФЛ окажется. Там ещё Кобелев вроде без дела сидит. Его в помощники. :-)))
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3a zenit
1523269620
ага давайте добейте клуб окончательно,зовите.
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bset
1523270556
А нам нравится эта шальная мысль. Только болельщикам Зенита не позавидуешь.
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Полная Канистра
1523272758
как хорошо что у Спартака самый скромный и был до этого не раскрученный а всего лишь помощником главного по работе с обороной в команде . Он создал сплоченный коллектив и без всяких там закидонов на счёт покупок топ игроков . УЧИТЕСЬ ЖИТЬ ПО ПРОСТОМУ И СКРОМНО
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VikNMar
1523275960
С Карпиным " Зенит " будет бороться за выживание , а не за место в ЛЧ ...
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zigbert
1523276481
Спалетти скорей всего не пойдет. Карпина Питер просто не примет.
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GrizzlyD
1523298597
семака на пост и будет удача, на лице написано
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Таганский
1523394245
После плодотворной работы в Ростове..
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