Симеоне: «Могли победить, но у «Реала» тоже были моменты»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывал взять три очка в прошедшем матче с «Реалом» в рамках 31-го тура испанской Примеры.

«Мы хотели победить, чтобы сократить отставание от «Барселоны» в турнирной таблице. Сейчас это для нас является основной целью, у нас на это есть лишь семь матчей до конца чемпионата.

Команда основательно готовилась к этому матчу, мои игроки полностью выложились на поле и мы добились ничьей. Когда ты встречаешься с такой сильной командой, как «Реал», всегда есть шанс, что в итоге ты будешь разочарован.

Да, после нашего гола у нас были еще моменты для того, чтобы забить, но у «Реала» тоже были моменты», – сказал Симеоне.

Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1.