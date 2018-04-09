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    Симеоне: «Могли победить, но у «Реала» тоже были моменты»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывал взять три очка в прошедшем матче с «Реалом» в рамках 31-го тура испанской Примеры.

    «Мы хотели победить, чтобы сократить отставание от «Барселоны» в турнирной таблице. Сейчас это для нас является основной целью, у нас на это есть лишь семь матчей до конца чемпионата.

    Команда основательно готовилась к этому матчу, мои игроки полностью выложились на поле и мы добились ничьей. Когда ты встречаешься с такой сильной командой, как «Реал», всегда есть шанс, что в итоге ты будешь разочарован.

    Да, после нашего гола у нас были еще моменты для того, чтобы забить, но у «Реала» тоже были моменты», – сказал Симеоне.

    Матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    09.04.2018 10:05
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    Комментарии1
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      sports1302 9 апреля 2018, 12:34

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