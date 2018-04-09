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    Карпин: «Матч с «Локо»? По игре в атаке это худший матч «Ростова» при мне»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

    – Команда в обороне выглядела неплохо. Нам не удалась игра с мячом в тех моментах, когда мы им владели, когда он был у нас под контролем.

    – «Ростов» в этом году плохо играет в гостях. С чем связываете?

    – Нам сложно и дома. Три игры из пяти весной были на выезде, но тут ничего не поделаешь, мы знали, какой будет календарь. Заслуживали большего в матчах с «Зенитом» и ЦСКА, были на выезде в Краснодаре. Это все непросто.

    – Какие-то положительные моменты можете выделить?

    – Игрой в обороне доволен, до гола уж точно. Игрой в атаке – наоборот, это худший матч при мне с этой точки зрения. Впереди принимали, мягко говоря, не самые правильные решения.

    «Ростов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 25 турах.

    Источник: ФК «Ростов»

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    09.04.2018 00:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 10:51

      Восстановить прежний Ростов в короткий срок,невозможно.Нужна кропотливая работа.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 9 апреля 2018, 06:43

      Тренер Карин??? Это худший тренер Ростова, при мне!!!

      1
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      Рейтинг: +1269

      Sky Spartak > Alex ostrov 9 апреля 2018, 14:14

      Ага...Кучук прям лучше был...)) Карпин еще наберет свое...

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 апреля 2018, 05:18

      Капитан уверенно ведёт свой корабль в гавань ФНЛ.

      1
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