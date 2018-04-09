Карпин: «Матч с «Локо»? По игре в атаке это худший матч «Ростова» при мне»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

– Команда в обороне выглядела неплохо. Нам не удалась игра с мячом в тех моментах, когда мы им владели, когда он был у нас под контролем.

– «Ростов» в этом году плохо играет в гостях. С чем связываете?

– Нам сложно и дома. Три игры из пяти весной были на выезде, но тут ничего не поделаешь, мы знали, какой будет календарь. Заслуживали большего в матчах с «Зенитом» и ЦСКА, были на выезде в Краснодаре. Это все непросто.

– Какие-то положительные моменты можете выделить?

– Игрой в обороне доволен, до гола уж точно. Игрой в атаке – наоборот, это худший матч при мне с этой точки зрения. Впереди принимали, мягко говоря, не самые правильные решения.

«Ростов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 25 турах.