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  • РФПЛ. «Тосно» упустил победу над «Уралом». Погребняк забил дважды

РФПЛ. «Тосно» упустил победу над «Уралом». Погребняк забил дважды

8 апреля 2018, 15:50
9

«Тосно» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» в матче 25 тура РФПЛ.

Хозяева дважды вели в счете, но в итоге упустили победу за три минуты до конца основного времени встречи, пропустив от полузащитника Отмана Эль Кабира. За «Тосно» дуль оформил нападающий Павел Погребняк.

Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

Тосно (Ленинградская область) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Погребняк, 6; 1:1 – Ильин, 40; 2:1 – Погребняк, 59 (с пенальти); 2:2 – Эль Кабир, 87.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 62), Жигулев (Мелкадзе, 82), Карницкий, Полетанович, Погребняк.

«Урал»: Годзюр, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин.

Предупреждения: Погребняк, 36; Жигулев, 73 – Бумаль, 36; Балажиц, 68; Егорычев, 72.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Урал
Комментарии (9)
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Cubinec1989
1523192073
Паша, Паша, узбагойся))
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prezent2017
1523192239
Может Погреба в Зенит вернуть?
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Федя Кабак
1523192692
Пог уже забил больше, чем Болотный)))
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Yev
1523192748
Жалко, если Тосно вылетит, интересная команда.
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max74
1523193187
По сравнению с Бдзюбой этот хоть бегает, а не стоит и ждёт когда в голову прилетит
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anjaneri
1523194555
Тоснарикам явно не хватило концентрации..., но ничья с УралЗиС стоит многого, уралгорцы боевиты и сильны...
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KARAT777
1523194821
расстрелять динамовских начальников такого нападающего в запасе держали и еще миллионы платили просто так
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OfaZavr
1523200540
Эль Кабир молодец, хорошо себя проявляет и сразу вписался в команду. Весьма удачное приобретение.
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zigbert
1523213351
Погребняк умеет не только языком чесать.
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