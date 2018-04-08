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    РФПЛ. «Тосно» упустил победу над «Уралом». Погребняк забил дважды

    «Тосно» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» в матче 25 тура РФПЛ.

    Хозяева дважды вели в счете, но в итоге упустили победу за три минуты до конца основного времени встречи, пропустив от полузащитника Отмана Эль Кабира. За «Тосно» дуль оформил нападающий Павел Погребняк.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

    Тосно (Ленинградская область) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Погребняк, 6; 1:1 – Ильин, 40; 2:1 – Погребняк, 59 (с пенальти); 2:2 – Эль Кабир, 87.

    «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 62), Жигулев (Мелкадзе, 82), Карницкий, Полетанович, Погребняк.

    «Урал»: Годзюр, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин.

    Предупреждения: Погребняк, 36; Жигулев, 73 – Бумаль, 36; Балажиц, 68; Егорычев, 72.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 15:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 21:49

      Погребняк умеет не только языком чесать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 18:15

      Эль Кабир молодец, хорошо себя проявляет и сразу вписался в команду. Весьма удачное приобретение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 апреля 2018, 16:40

      расстрелять динамовских начальников такого нападающего в запасе держали и еще миллионы платили просто так

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 8 апреля 2018, 16:35

      Тоснарикам явно не хватило концентрации..., но ничья с УралЗиС стоит многого, уралгорцы боевиты и сильны...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 8 апреля 2018, 16:13

      По сравнению с Бдзюбой этот хоть бегает, а не стоит и ждёт когда в голову прилетит

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 апреля 2018, 16:05

      Жалко, если Тосно вылетит, интересная команда.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 16:04

      Пог уже забил больше, чем Болотный)))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 15:57

      Может Погреба в Зенит вернуть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 8 апреля 2018, 15:54

      Паша, Паша, узбагойся))

      1
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