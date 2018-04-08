РФПЛ. «Тосно» упустил победу над «Уралом». Погребняк забил дважды

«Тосно» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» в матче 25 тура РФПЛ.

Хозяева дважды вели в счете, но в итоге упустили победу за три минуты до конца основного времени встречи, пропустив от полузащитника Отмана Эль Кабира. За «Тосно» дуль оформил нападающий Павел Погребняк.

Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

Тосно (Ленинградская область) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Погребняк, 6; 1:1 – Ильин, 40; 2:1 – Погребняк, 59 (с пенальти); 2:2 – Эль Кабир, 87.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Рикардиньо, 62), Жигулев (Мелкадзе, 82), Карницкий, Полетанович, Погребняк.

«Урал»: Годзюр, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин.

Предупреждения: Погребняк, 36; Жигулев, 73 – Бумаль, 36; Балажиц, 68; Егорычев, 72.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ