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    Радимов – о Шатове: «Он лишний раз доказал, что пришелся бы «Зениту» ко двору»

    Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Олега Шатова. Напомним, что 27-летний россиянин выступает за быков на правах аренды из петербургского клуба. Вчера футболист отметился голом в ворота сине-бело-голубых, после чего расплакался.

    «Он лишний раз доказал, что в этом году пришелся бы «Зениту» ко двору. Люди, которые забивают, нужны «Зениту», и это сам Манчини сказал.

    Олега надо поздравить с хорошей игрой. Думаю, Черчесов обязан посмотреть — это футболист уровня сборной», — сказал Радимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 06:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:18

      Он лишний раз доказал, что предателей нужно гнать грязной шваброй!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 апреля 2018, 10:29

      - не нужен Шатов "вашему двору"!, и если он разумный человек, то из "такого "Зенита " надо бежать без оглядки....время показывает!

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 10:28

      Возвращаться))) он не дурак

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