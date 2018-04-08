Радимов – о Шатове: «Он лишний раз доказал, что пришелся бы «Зениту» ко двору»

Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Олега Шатова. Напомним, что 27-летний россиянин выступает за быков на правах аренды из петербургского клуба. Вчера футболист отметился голом в ворота сине-бело-голубых, после чего расплакался.

«Он лишний раз доказал, что в этом году пришелся бы «Зениту» ко двору. Люди, которые забивают, нужны «Зениту», и это сам Манчини сказал.

Олега надо поздравить с хорошей игрой. Думаю, Черчесов обязан посмотреть — это футболист уровня сборной», — сказал Радимов в эфире телеканала «Наш футбол».