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    Григорян: «Критика со стороны фанатов «Луча»? Я не назову их петушарами в ответ»

    Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян раскритиковал болельщиков команды после матча 31-го тура ФНЛ против «Енисея» (0:1).

    «Как объяснить большое количество индивидуальных ошибок? Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их петушарами? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм.

    Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!

    Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет. Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак.

    Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!» – сказал Григорян.

    «Луч-Энергия» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФК «Енисей»

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    07.04.2018 14:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:44

      Достали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7712

      mihail200606 7 апреля 2018, 15:24

      Какой же он дебиииил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 апреля 2018, 15:09

      По моему этот товарищ как всегда бредит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 7 апреля 2018, 14:47

      Писец это же надо так не уважать болельщиков своих чтобы сравнить их с петушарами

      -1
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      ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 > Зенит 12 7 апреля 2018, 14:54

      Читайте текст полностью

      6
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      ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > Dan93 7 апреля 2018, 15:26

      питерские дальше заголовка редко читают) культурная столица)

      3
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Зенит 12 7 апреля 2018, 16:09

      кто сравнил? григоряна обозвали однажды петушарой, он сейчас сказал что не собирается им так отвечать! где сравнение? это только у питерских такое может быть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 08:33

      А я смотрю ты гений чтений

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 14:31

      Успехов самому креативному тренеру ФНЛ!

      0
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