Григорян: «Критика со стороны фанатов «Луча»? Я не назову их петушарами в ответ»

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян раскритиковал болельщиков команды после матча 31-го тура ФНЛ против «Енисея» (0:1).

«Как объяснить большое количество индивидуальных ошибок? Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их петушарами? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм.

Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!

Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет. Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак.

Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!» – сказал Григорян.

«Луч-Энергия» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.