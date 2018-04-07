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  • Григорян: «Критика со стороны фанатов «Луча»? Я не назову их петушарами в ответ»

Григорян: «Критика со стороны фанатов «Луча»? Я не назову их петушарами в ответ»

7 апреля 2018, 14:22
9

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян раскритиковал болельщиков команды после матча 31-го тура ФНЛ против «Енисея» (0:1).

«Как объяснить большое количество индивидуальных ошибок? Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их петушарами? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм.

Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет!

Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет. Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак.

Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!» – сказал Григорян.

«Луч-Энергия» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. ФНЛ Луч Енисей Григорян Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1523100661
Успехов самому креативному тренеру ФНЛ!
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Зенит 12
1523101630
Писец это же надо так не уважать болельщиков своих чтобы сравнить их с петушарами
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Федя Кабак
1523102991
По моему этот товарищ как всегда бредит!
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mihail200606
1523103845
Какой же он дебиииил...
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zigbert
1523173482
Достали.
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