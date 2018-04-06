Главные новости дня. РФПЛ хочет от «Матч ТВ» 3 миллиарда, Лунин перейдет в «Интер»

3 миллиарда рублей за права на трансляцию матчей чемпионата России! Мне 150 рублей платить жалко за это убожество, откуда они собрались брать такие деньги? Мне интересно какая сейчас вообще аудитория у канала "Наш Футбол", сколько человек купили права на просмотр?
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