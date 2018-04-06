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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Главные новости дня. РФПЛ хочет от «Матч ТВ» 3 миллиарда, Лунин перейдет в «Интер»

Главные новости дня. РФПЛ хочет от «Матч ТВ» 3 миллиарда, Лунин перейдет в «Интер»

6 апреля 2018, 20:25
3

«Матч ТВ» не готов платить за телеправа на следующий сезон более 1,8 миллиарда. РФПЛ хочет получить 3 миллиарда.

«МЮ» готов произвести обмен трех игроков в «Реал».

Мастур не играл год, но теперь снова выходит за «Милан».

«Галатасарай» хочет заполучить Фарфана и готов предложить перуанцу 2,5 миллиона в год.

Модрич летом покинет «Реал».

Mirror: Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы.

РФС: матч Россия – Турция пройдет не на стадионе «Динамо».

«Интер» договорился с «Зарей» о приобретении Лунина. Сумма сделки составит 6 миллионов.

Фурсенко и Миллер дополнили санкционный список США.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Болельщик Реал Мадрида
1523075143
3 миллиарда рублей за права на трансляцию матчей чемпионата России! Мне 150 рублей платить жалко за это убожество, откуда они собрались брать такие деньги? Мне интересно какая сейчас вообще аудитория у канала "Наш Футбол", сколько человек купили права на просмотр?
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