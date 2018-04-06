РФС: матч Россия – Турция пройдет не на стадионе «Динамо»

Как сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, было принято решение перенести товарищеский матч между сборными России и Турции с нового стадиона «Динамо» на другую арену. По словам руководителя, это сделано по соображениям безопасности.

«Сегодня совместно с руководством «ВТБ Арена парк» мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта «ВТБ Арена парк», надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России», – сказал Алаев.

По информации СМИ, основным резервным вариантом для проведения поединка является стадион ЦСКА.

Матч россиян с турками состоится 5 июня.