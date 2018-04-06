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РФС: матч Россия – Турция пройдет не на стадионе «Динамо»

6 апреля 2018, 17:58
6

Как сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, было принято решение перенести товарищеский матч между сборными России и Турции с нового стадиона «Динамо» на другую арену. По словам руководителя, это сделано по соображениям безопасности.

«Сегодня совместно с руководством «ВТБ Арена парк» мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта «ВТБ Арена парк», надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России», – сказал Алаев.

По информации СМИ, основным резервным вариантом для проведения поединка является стадион ЦСКА.

Матч россиян с турками состоится 5 июня.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Турция
Комментарии (6)
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андрей андреев
1523026818
В Сирии?
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Shogun
1523026885
Знаем уже, что в Ростове матч пройдет
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vladimir-7
1523028300
СМИ считают, что основным резервным вариантом является стадион ЦСКА, а руководство стадиона согласно на это?
Ответить
mishavandit
1523031652
Играйте в Сыктывкаре)
Ответить
Старикан
1523032242
Интересно как они хотели на Динамо матч проводить? Там ещё работы выше крыши... Или как у нас принято отчитаться для галочки, а потом будут всё доделывать и переделывать...
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Sergej-74
1523079308
Сначала достроить надо а уж потом играть
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