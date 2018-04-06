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    РФС: матч Россия – Турция пройдет не на стадионе «Динамо»

    Как сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, было принято решение перенести товарищеский матч между сборными России и Турции с нового стадиона «Динамо» на другую арену. По словам руководителя, это сделано по соображениям безопасности.

    «Сегодня совместно с руководством «ВТБ Арена парк» мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе «Динамо» контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта «ВТБ Арена парк», надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России», – сказал Алаев.

    По информации СМИ, основным резервным вариантом для проведения поединка является стадион ЦСКА.

    Матч россиян с турками состоится 5 июня.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2018 17:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 апреля 2018, 08:35

      Сначала достроить надо а уж потом играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 апреля 2018, 19:30

      Интересно как они хотели на Динамо матч проводить? Там ещё работы выше крыши... Или как у нас принято отчитаться для галочки, а потом будут всё доделывать и переделывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 6 апреля 2018, 19:20

      Играйте в Сыктывкаре)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 18:25

      СМИ считают, что основным резервным вариантом является стадион ЦСКА, а
      руководство стадиона согласно на это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 6 апреля 2018, 18:01

      Знаем уже, что в Ростове матч пройдет

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2018, 18:00

      В Сирии?

      -1
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