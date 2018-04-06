Модрич летом покинет «Реал»

Полузащитник «Реала» Иско поделился информацией о будущем своего партнера по команде Луки Модрича. По словам испанца, его коллега летом покинет мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что у хорватского легионера есть предложения как из итальянской Серии А, так и из английской Премьер-лиги. Известно, что он может стать частью сделки по обмену игроками с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей в Примере, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.