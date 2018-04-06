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    Модрич летом покинет «Реал»

    Полузащитник «Реала» Иско поделился информацией о будущем своего партнера по команде Луки Модрича. По словам испанца, его коллега летом покинет мадридский клуб.

    Ранее сообщалось, что у хорватского легионера есть предложения как из итальянской Серии А, так и из английской Премьер-лиги. Известно, что он может стать частью сделки по обмену игроками с «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей в Примере, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    06.04.2018 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:01

      Прогнозы футбoльных матчей -> bets-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 апреля 2018, 11:35

      В Интер. Они любят хорватов, и им нужен подобный игрок.

      -1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 6 апреля 2018, 11:29

      Надеюсь что это утка... Модрич лучший и ещё сезона 2 поиграет на этом уровне.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > mauxa 7 апреля 2018, 12:01

      Посмотрел недавно крепкую сборную Хорватии. Там Лука и мозг, и мотор, и вообще всё. Не могу представить, чем он не угодил Реалу. Кто лучше?

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