«Галатасарай» хочет заполучить Фарфана и готов предложить перуанцу 2,5 миллиона в год

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Турции.

Интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Галатасарай», готовый предложить ему контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Нынешнее соглашение перуанца с железнодорожниками истекает в июне этого года. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ведет переговоры с игроком о продлении договора.

В текущем сезоне Фарфан провел за красно-зеленых 23 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.