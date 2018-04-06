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  • «Галатасарай» хочет заполучить Фарфана и готов предложить перуанцу 2,5 миллиона в год

«Галатасарай» хочет заполучить Фарфана и готов предложить перуанцу 2,5 миллиона в год

6 апреля 2018, 18:51
10

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Турции.

Интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Галатасарай», готовый предложить ему контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Нынешнее соглашение перуанца с железнодорожниками истекает в июне этого года. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ведет переговоры с игроком о продлении договора.

В текущем сезоне Фарфан провел за красно-зеленых 23 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Фарфан Джефферсон
Комментарии (10)
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swot1205
1523030619
бабло рулит
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swot1205
1523030627
но ему рано на пенсию
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Urry
1523030710
Он же уже старый
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Skrudg
1523033986
Считаю, что он ещё может послужить локомотив на пользу, не надо его продавать.
Ответить
Федя Кабак
1523034554
Локомотив не должен его отпускать!
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fhnv
1523037815
он щас три получает
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3a zenit
1523045233
после ЧМ он будет стоить больше,не смотря на возраст.
Ответить
Антон bx14e
1523049248
Чемпионство,а после участие на ЧМ.а потом,пусть сам решает..Но этот год-НАШ!
Ответить
ItalianFootball
1523084710
А поплямкать не завернуть ???
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Artemka69
1523085326
Губу пусть закатают!!!
Ответить
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