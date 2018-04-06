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    «Галатасарай» хочет заполучить Фарфана и готов предложить перуанцу 2,5 миллиона в год

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Турции.

    Интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Галатасарай», готовый предложить ему контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    Нынешнее соглашение перуанца с железнодорожниками истекает в июне этого года. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ведет переговоры с игроком о продлении договора.

    В текущем сезоне Фарфан провел за красно-зеленых 23 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: AS

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    06.04.2018 18:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 апреля 2018, 10:15

      Губу пусть закатают!!!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:05

      А поплямкать не завернуть ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 апреля 2018, 00:14

      Чемпионство,а после участие на ЧМ.а потом,пусть сам решает..Но этот год-НАШ!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 апреля 2018, 23:07

      после ЧМ он будет стоить больше,не смотря на возраст.

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 6 апреля 2018, 21:03

      он щас три получает

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 20:09

      Локомотив не должен его отпускать!

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 6 апреля 2018, 19:59

      Считаю, что он ещё может послужить локомотив на пользу, не надо его продавать.

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      Рейтинг: +722

      Urry 6 апреля 2018, 19:05

      Он же уже старый

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 апреля 2018, 19:03

      но ему рано на пенсию

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 апреля 2018, 19:03

      бабло рулит

      0
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