Фурсенко и Миллер дополнили санкционный список США

Американской разведке, спец.службам сейчас даже не нужно вести активную разведывательную подготовку на территории РФ. В отличие от СССР, в РФ рынок открыт. Нашу страну наводнили айфоны, макбуки и прочая продукция американской яблочной компании. Самое главное, что эти дорогие игрушки, покупает сама власть и активно пользуясь интернетом отправляет фото в американские Инстаграм, Фейсбук как они прожигают жизнь на ворованные деньги. У нас у каждого есть смартфон заграничного производства, который при наличии современных технологий, а такие у американцев есть собирает информацию всегда. Они знаю о положении дел в стране. Уровне коррупции, преступности, как работает полиция, сколько стоит сделать это или то и так далее.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и глава компании «Газпром» Алексей Миллер попали в дополненный список санкций против физических лиц, опубликованный сегодня на официальном сайте Министерства финансов США.
Помимо них туда также вошли бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Фурсенко попал в список как член совета директоров ПАО «Газпром нефть», Дюмин – как экс-руководитель ФСО, Керимов – как член Совета Федерации, а Дерипаска – за то, что относится к госсектору в энергетике.
В санкционный список входят персоны, так или иначе имеющие отношение к правительству РФ.