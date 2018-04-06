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Фурсенко и Миллер дополнили санкционный список США

6 апреля 2018, 16:46
23

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и глава компании «Газпром» Алексей Миллер попали в дополненный список санкций против физических лиц, опубликованный сегодня на официальном сайте Министерства финансов США.

Помимо них туда также вошли бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фурсенко попал в список как член совета директоров ПАО «Газпром нефть», Дюмин – как экс-руководитель ФСО, Керимов – как член Совета Федерации, а Дерипаска – за то, что относится к госсектору в энергетике.

В санкционный список входят персоны, так или иначе имеющие отношение к правительству РФ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (23)
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Павелий
1523023504
Ещё один подкоп под Зенит.
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polt
1523023845
Фурсенко - член совета директоров ПАО «Газпром нефть» и по совместительству, по указанию Миллера, президент Зенита. А писали что у него какие-то заслуги перед клубом. Ставленник и наймит.
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shinnik
1523023859
Давайте газ не перекроем..а пустим... Новичок,так Новичок..(
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Eddyson
1523025543
Бедняга дерипаска: столько времени и сил и бабосов в своё времы вкладывал в получение вожделенной визы, а тут вообще под санкции угодил. Вот что значит "жизнь дала трещину".
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андрей андреев
1523026570
Санкции должны касаться и детей.А то эти ЗДЕСЬ рубят,а детки ТАМ тратят
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Gorasul
1523028586
Отлично! Если у нас нет правосудия и воры на свободе, так пусть будут на нашей свободе.
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Полная Канистра
1523028655
ВША пендосня вонючее меня еще забыли записать электрика 5 разряда
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Путник 13
1523028817
Вас посодют ..а вы с вождём не воруйте ..
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prezent2017
1523030016
Миллера пиндосы наградили орденом и заслуженно. А вот за что наградили всю остальную шайку?
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Ilya_1953
1523035844
Спасибо пиндосам, они из- за океана, делают нашу работу.
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