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    Фурсенко и Миллер дополнили санкционный список США

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и глава компании «Газпром» Алексей Миллер попали в дополненный список санкций против физических лиц, опубликованный сегодня на официальном сайте Министерства финансов США.

    Помимо них туда также вошли бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

    Фурсенко попал в список как член совета директоров ПАО «Газпром нефть», Дюмин – как экс-руководитель ФСО, Керимов – как член Совета Федерации, а Дерипаска – за то, что относится к госсектору в энергетике.

    В санкционный список входят персоны, так или иначе имеющие отношение к правительству РФ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 16:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 апреля 2018, 07:10

      Американской разведке, спец.службам сейчас даже не нужно вести активную разведывательную подготовку на территории РФ. В отличие от СССР, в РФ рынок открыт. Нашу страну наводнили айфоны, макбуки и прочая продукция американской яблочной компании. Самое главное, что эти дорогие игрушки, покупает сама власть и активно пользуясь интернетом отправляет фото в американские Инстаграм, Фейсбук как они прожигают жизнь на ворованные деньги. У нас у каждого есть смартфон заграничного производства, который при наличии современных технологий, а такие у американцев есть собирает информацию всегда. Они знаю о положении дел в стране. Уровне коррупции, преступности, как работает полиция, сколько стоит сделать это или то и так далее.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 апреля 2018, 20:59

      Фурсенко и Миллер дополнили санкционный список США.....а где же Мутко?..он наверное законопослушный?!

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 6 апреля 2018, 20:30

      Спасибо пиндосам, они из- за океана, делают нашу работу.

      4
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      Рейтинг: +422

      TRELL 6 апреля 2018, 19:56

      Херней америкосы занимаются,-глупость вопреки здравому смыслу...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 апреля 2018, 18:53

      Миллера пиндосы наградили орденом и заслуженно. А вот за что наградили всю остальную шайку?

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > prezent2017 6 апреля 2018, 19:14

      За то же самое, что и Миллера. Только в меньшем масштабе.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 6 апреля 2018, 18:33

      Вас посодют ..а вы с вождём не воруйте ..

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 апреля 2018, 18:30

      ВША пендосня вонючее меня еще забыли записать электрика 5 разряда

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Полная Канистра 6 апреля 2018, 18:36

      Тебя кремлёвские запишут ..когда очередной раз ценник поднимут для своих граждан..

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Путник 13 6 апреля 2018, 18:38

      тебя уже давно записали как дитя навального

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Путник 13 6 апреля 2018, 19:15

      Жалуйся на низкую зарплату, а не на цены тебе неподвластные.

      1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 6 апреля 2018, 18:29

      Отлично! Если у нас нет правосудия и воры на свободе, так пусть будут на нашей свободе.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2018, 17:56

      Санкции должны касаться и детей.А то эти ЗДЕСЬ рубят,а детки ТАМ тратят

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > андрей андреев 6 апреля 2018, 19:18

      Не должны. Нет правовых оснований. Впрочем и отцам эти санкции до одного места. Недвижимость у них в Европе, счета на Каймановых островах, загорать они ездят в Дубай. Это просто информационный повод. Причем для нас. Потому что читателям оттуда эти списки до того же места.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 8 апреля 2018, 20:56

      ТРАМП ВВОДИТ ПОШЛИНЫ НА АЛЛЮМИНИЙ И СТАЛЬ

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 апреля 2018, 17:39

      Бедняга дерипаска: столько времени и сил и бабосов в своё времы вкладывал в получение вожделенной визы, а тут вообще под санкции угодил. Вот что значит "жизнь дала трещину".

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Eddyson 6 апреля 2018, 17:54

      "жизнь дала трещину".
      Пора жениться на Насте Рыбке))))

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