Фурсенко и Миллер дополнили санкционный список США

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и глава компании «Газпром» Алексей Миллер попали в дополненный список санкций против физических лиц, опубликованный сегодня на официальном сайте Министерства финансов США.

Помимо них туда также вошли бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фурсенко попал в список как член совета директоров ПАО «Газпром нефть», Дюмин – как экс-руководитель ФСО, Керимов – как член Совета Федерации, а Дерипаска – за то, что относится к госсектору в энергетике.

В санкционный список входят персоны, так или иначе имеющие отношение к правительству РФ.