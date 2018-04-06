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    Мастур не играл год, но теперь снова выходит за «Милан»

    Впечатлявший роликами на YouTube полузащитник «Милана» Хашим Мастур снова вернулся в игру.

    До «Милана» Хашим Мастур выходил на поле 10 апреля 2017 года, когда представлял «Зволле». Аренда в Голландии завершилась, а в июле 19-летний футболист расторг контракт с «Миланом». Какое-то время он еще тренировался с клубом, но за восемь месяцев так и не смог найти новую команду.

    Главный тренер молодежного состава «Милана» Алессандро Лупи снова использовал Мастура в игре против «Ювентуса», которая состоялась 1 апреля. «Ему придется многое доказать на тренировках, только тогда он будет играть наравне с другими. Понимаю, что он долго не выходил в официальных матчах», – рассказал Лупи.

    Tuttosport утверждает, что в кубковой игре с «Торино» Лупи снова выпустит Мастура на поле.

    Почему пропал главный талант современного футбола

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 апреля 2018, 16:37

      нормальный ход))

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