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  • Рейнгольд: «Арсенал» забил четыре, а еще дохлых три не забил. Спасибо Акинфееву»

Рейнгольд: «Арсенал» забил четыре, а еще дохлых три не забил. Спасибо Акинфееву»

6 апреля 2018, 06:17
24

Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что ЦСКА без укрепления состава серьезными игроками показал свой максимум, добравшись до четвертьфинала Лиги Европы.

«Вы же сами видите, как ЦСКА укомплектован – возрастные игроки действуют в обороне. Все четыре мяча были забиты «Арсеналом» в результате быстрых атак. ЦСКА потерял контроль в центре поля, Березуцкие и Игнашевич не успевали за своими оппонентами, к тому же слабо сыграли крайние защитники.

Четыре мяча – это много, если мы на что-то рассчитываем в Европе. ЦСКА – команда, которая борется за золотые медали чемпионата России, ей столько пропускать зазорно. И это еще надо Акинфееву сказать спасибо, потому что пропущенных голов могло быть больше. Печальный итог матча в Лондоне.

Лондонцы забили четыре, а еще дохлых три не забили. Счет вполне мог стать удручающим. Благодарен ЦСКА, они добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Надо им сказать спасибо. Для того, чтобы играть на уровне, надо покупать мастеровитых ребят и тогда на что-то надеяться.

Когда я слышу, что у нас футбол хороший, то задумываюсь, а что у нас есть? Вот Галицкий увольняет Шалимова, да, есть претензии к тренеру. Но надо задать вопрос Галицкому: что же ты хороших футболистов в «Краснодар» не покупаешь? Нельзя все сваливать на тренера, потому что футбол делают игроки высокого уровня.

ЦСКА – самая сильная команда России в плане дисциплины, они неукоснительно стараются выполнять задания Гончаренко. Но в Европе этого мало», – считает Рейнгольд.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Арсенал ЦСКА Краснодар Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Шалимов Игорь Рейнгольд Валерий Галицкий Сергей
Комментарии (24)
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нейтральныйкакникто
1522986291
Всё правильно сказал Рейнгольд , только одно НО. Не едут в РФПЛ играть МАСТЕРОВИТЫЕ РЕБЯТА. Едут только денег поднять , и те кто в мире больше никому не нужен.Кому нужны были Муса и Витиньо в Европе?? Вывод один -надо своих наигрывать, того же Чалова и Жамалетдинова...
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alek-pashckov
1522987659
СЛЫШЬ ТЫ ЧЕМПИОН СССР В СОСТАВЕ СПАРТАКА КОГДА ТЫ СВОЮ ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАТКНЁШЬ НАВСЕГДА??? ******!!!
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elsa
1522989618
"Благодарен ЦСКА, они добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Надо им сказать спасибо. Для того, чтобы играть на уровне, надо покупать мастеровитых ребят и тогда на что-то надеяться."— конечно, пусть средненькие легионеры бегают, пока клуб престижнее не позовет. нам духовнее гордиться, что престарелые бревна и переоцененные мажоры еле до 1/4ЛЕ доползают, а еще без конца надеяться на вечно обос-равшуюся сборную из зажратых недозвёзд и ноунеймов.
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Вомбат
1522994979
НЕ надо все валить на крайних защитников. На них выпала дикая нагрузка потому что в полузащите работал только Головин (примерно до 70 минуты, потом он выдохся), а Натхо с Дзагоевым изображали клоунов Бима и Бома. Кучаев растерялся именно потому что оказался не просто на непривычной позиции, а еще и без поддержки.
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Garrincha58
1522996181
Акинфееву спасибо за гол пяткой от Рэмзи да и пенальти можно было брать а то что летело прямо в него вот это он и отбил а эти опять расхваливают этого матершинника это он в России может орать и кричать на всех подряд, а тут сразу заткнулся и получил желтую
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MURAD F. A.
1522998474
он про спартак забыл или спартак на последнем месте в чемпионате???????????????
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ItalianFootball
1522999291
Сказал очевидную вещь. Конечно, спасибо, давно уже спасибо. Не представляю сколько бы мы вынимали из сетки с теми же Францией, Бразилией если бы не он.
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ARTHUR19
1523000017
Насчет Галицкого не согласен. Хороших игроков нужно выращивать самим. Их ведь кто-то выращивает? Почему мы не можем?
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OfaZavr
1523002514
верно сказал, ЦСКА уже большие молодцы что дошли до этой стадии и пока это наш потолок особенно в борьба с такими командами как Арсенал или Атлетико. ну а насчет Краснодара не согласен, у ЦСКА вон более скудный состав и давно там не покупают сильных игроков однако они всегда организованны и борются за высокие места. в Краснодаре выбор игроков лучше, грамотный тренер вполне может с ними и за чемпионство бороться и в еврокубках не вылетать на ранних стадиях.
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Отчаянный Пердун
1523006270
Хорошо сказал , но я не соглашусь в одном нужно не покупать хороших игроков а воспитывать их!!! Сейчас ЦСКА старается наиграть молодёжь и это хорошо а в Краснодаре Галицкого очень хорошая молодёжь которая в ЛЧ очень далеко прошла! И в молодёжном первенстве идёт на первом месте, но в состав основной команды Шалимов не ставил дублёров и это плохо!!!! А нужно растить своих а не покупать!!!
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