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    Рейнгольд: «Арсенал» забил четыре, а еще дохлых три не забил. Спасибо Акинфееву»

    Футбольный эксперт, чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что ЦСКА без укрепления состава серьезными игроками показал свой максимум, добравшись до четвертьфинала Лиги Европы.

    «Вы же сами видите, как ЦСКА укомплектован – возрастные игроки действуют в обороне. Все четыре мяча были забиты «Арсеналом» в результате быстрых атак. ЦСКА потерял контроль в центре поля, Березуцкие и Игнашевич не успевали за своими оппонентами, к тому же слабо сыграли крайние защитники.

    Четыре мяча – это много, если мы на что-то рассчитываем в Европе. ЦСКА – команда, которая борется за золотые медали чемпионата России, ей столько пропускать зазорно. И это еще надо Акинфееву сказать спасибо, потому что пропущенных голов могло быть больше. Печальный итог матча в Лондоне.

    Лондонцы забили четыре, а еще дохлых три не забили. Счет вполне мог стать удручающим. Благодарен ЦСКА, они добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Надо им сказать спасибо. Для того, чтобы играть на уровне, надо покупать мастеровитых ребят и тогда на что-то надеяться.

    Когда я слышу, что у нас футбол хороший, то задумываюсь, а что у нас есть? Вот Галицкий увольняет Шалимова, да, есть претензии к тренеру. Но надо задать вопрос Галицкому: что же ты хороших футболистов в «Краснодар» не покупаешь? Нельзя все сваливать на тренера, потому что футбол делают игроки высокого уровня.

    ЦСКА – самая сильная команда России в плане дисциплины, они неукоснительно стараются выполнять задания Гончаренко. Но в Европе этого мало», – считает Рейнгольд.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2018 06:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 апреля 2018, 12:17

      Хорошо сказал , но я не соглашусь в одном нужно не покупать хороших игроков а воспитывать их!!! Сейчас ЦСКА старается наиграть молодёжь и это хорошо а в Краснодаре Галицкого очень хорошая молодёжь которая в ЛЧ очень далеко прошла! И в молодёжном первенстве идёт на первом месте, но в состав основной команды Шалимов не ставил дублёров и это плохо!!!! А нужно растить своих а не покупать!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 11:15

      верно сказал, ЦСКА уже большие молодцы что дошли до этой стадии и пока это наш потолок особенно в борьба с такими командами как Арсенал или Атлетико. ну а насчет Краснодара не согласен, у ЦСКА вон более скудный состав и давно там не покупают сильных игроков однако они всегда организованны и борются за высокие места. в Краснодаре выбор игроков лучше, грамотный тренер вполне может с ними и за чемпионство бороться и в еврокубках не вылетать на ранних стадиях.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 6 апреля 2018, 10:33

      Насчет Галицкого не согласен. Хороших игроков нужно выращивать самим. Их ведь кто-то выращивает? Почему мы не можем?

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > VVM1964 6 апреля 2018, 10:55

      Всю Петербургскую школу ведь как-то вырастили?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2018, 10:21

      Сказал очевидную вещь. Конечно, спасибо, давно уже спасибо. Не представляю сколько бы мы вынимали из сетки с теми же Францией, Бразилией если бы не он.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 апреля 2018, 10:07

      он про спартак забыл или спартак на последнем месте в чемпионате???????????????

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2018, 09:29

      Акинфееву спасибо за гол пяткой от Рэмзи да и пенальти можно было брать а то что летело прямо в него вот это он и отбил а эти опять расхваливают этого матершинника это он в России может орать и кричать на всех подряд, а тут сразу заткнулся и получил желтую

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Garrincha58 6 апреля 2018, 10:13

      Стань в ворота вместо Игоряна и возьми пеналь, если ты такой мастеровитый.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 апреля 2018, 09:09

      НЕ надо все валить на крайних защитников. На них выпала дикая нагрузка потому что в полузащите работал только Головин (примерно до 70 минуты, потом он выдохся), а Натхо с Дзагоевым изображали клоунов Бима и Бома. Кучаев растерялся именно потому что оказался не просто на непривычной позиции, а еще и без поддержки.

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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 07:40

      "Благодарен ЦСКА, они добрались в Лиге Европы до четвертьфинала. Надо им сказать спасибо. Для того, чтобы играть на уровне, надо покупать мастеровитых ребят и тогда на что-то надеяться."— конечно, пусть средненькие легионеры бегают, пока клуб престижнее не позовет. нам духовнее гордиться, что престарелые бревна и переоцененные мажоры еле до 1/4ЛЕ доползают, а еще без конца надеяться на вечно обос-равшуюся сборную из зажратых недозвёзд и ноунеймов.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > elsa 6 апреля 2018, 09:13

      Я с вами согласен, что росфутбол в полной ж.о.п.е. и нам надо его полностью реформировать, о чем я тут уже не раз писал. Но если мы хотим претендовать на еврокубки, то Рейнгольд прав. Тогда надо отменять лимит и покупать забугорных мастеров.

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      Рейтинг: +8

      elsa > Вомбат 6 апреля 2018, 10:42

      мастера сюда на старости лет только если)

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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 6 апреля 2018, 07:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СЛЫШЬ ТЫ ЧЕМПИОН СССР В СОСТАВЕ СПАРТАКА КОГДА ТЫ СВОЮ ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАТКНЁШЬ НАВСЕГДА??? ******!!!

      -8
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > Mishanj 6 апреля 2018, 20:07

      и ты тоже пасть прикрой неизвестно за кого болельщик!!! и не смерди!!!

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      Рейтинг: +75

      igoor52 6 апреля 2018, 06:58

      1-4 истеный уровень ЦСКА!!!!

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      Рейтинг: +17

      m00vik > igoor52 6 апреля 2018, 09:23

      12 лет - твой истинный возраст, судя по грамотности

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      Рейтинг: +75

      igoor52 > m00vik 10 апреля 2018, 18:12

      Еще лет 12 в ЛЧ вам не играть и 1-2 истИный уровень с ДИНАМО!!!!!!!!

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