Глушаков – Федуну: «Надеюсь, в конце сезона сможем вместе выпить миллеровский чудо-напиток за победы «Спартака» и ваше здоровье»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал поздравление президенту клуба Леониду Федуну, который сегодня, 5 апреля, отмечает свой 62-й день рождения.

«Леонид Арнольдович, от лица команды поздравляю вас с днем рождения! Долгих лет, семейного счастья и продолжать побеждать в бизнесе и быть лучшим.

Надеюсь, в конце сезона сможем вместе угостить всех ребят из команды, кто еще не пробовал чудо-напиток из Миллерово и выпить за победы «Спартака» и ваше здоровье», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Напомним, после 24 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка, имея в активе на один сыгранный матч больше, чем железнодорожники. Также «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, где 18 апреля встретится с «Тосно».