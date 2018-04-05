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    Глушаков – Федуну: «Надеюсь, в конце сезона сможем вместе выпить миллеровский чудо-напиток за победы «Спартака» и ваше здоровье»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал поздравление президенту клуба Леониду Федуну, который сегодня, 5 апреля, отмечает свой 62-й день рождения.

    «Леонид Арнольдович, от лица команды поздравляю вас с днем рождения! Долгих лет, семейного счастья и продолжать побеждать в бизнесе и быть лучшим.

    Надеюсь, в конце сезона сможем вместе угостить всех ребят из команды, кто еще не пробовал чудо-напиток из Миллерово и выпить за победы «Спартака» и ваше здоровье», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

    Напомним, после 24 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка, имея в активе на один сыгранный матч больше, чем железнодорожники. Также «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, где 18 апреля встретится с «Тосно».

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    Источник: Instagram

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    05.04.2018 17:34
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 апреля 2018, 09:28

      ... и пусть этот напиток будет приурочен к реальным победам в чемпионате и в кубке!, вкуснее будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2018, 07:50

      Не говори гоп пока не перепрыгнул,наши тайные желания не стоит рано озвучивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      sport1602 5 апреля 2018, 19:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:39

      отдайте все силы в концовке сезона тогда повод после его окончания точно должен быть)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 18:13

      Вот это по нашему ,по русски.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 5 апреля 2018, 17:51

      почему именно миллеровский самогон чудо-напиток? у моих родичей тоже чудо-самогон, сгорите вместе с федуном и спартаком)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > е5к.о.н.е.й.е5 5 апреля 2018, 22:52

      кобыла, а ты самая умная? лучше помолчал бы ;)

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > absent32 5 апреля 2018, 23:05

      Он хряк,обознался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 5 апреля 2018, 17:51

      Почему из банки? ...Федун налегает на самогонку?

      3
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