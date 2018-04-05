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    Брат Умтити провел переговоры с президентом «Реала» Пересом

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Реале».

    Брат француза Янник Умтити на этой неделе побывал в Мадриде на переговорах с президентом сливочных Флорентино Пересом. Сообщается, что если сделка состоится, то «галактикос» расстанутся с Рафаэлем Вараном.

    Ранее сообщалось, что 24-летний футболист не может договориться с каталонцами об условиях нового соглашения. При этом интерес к защитнику также проявляет «Манчестер Юнайтед», готовый удовлетворить его требования по контракту.

    Источник: Tribalfootball

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    05.04.2018 15:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 апреля 2018, 13:53

      Тенденция какая то.У хороших футболистов-алчные родственники-тунеядцы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 6 апреля 2018, 00:03

      Он остается. Пике

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      ron 80 5 апреля 2018, 21:31

      не нравится он мне....так себе.ошибок делает море......

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 5 апреля 2018, 19:41

      Бред
      Умтити показал в ЛЧ на герб.
      Уверен на 99% он останется и его удержат в команде.

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 5 апреля 2018, 17:34

      Скорее всего утка... Вот вместо Вальехо возможно, но е вместо Варана...

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > mauxa 5 апреля 2018, 19:35

      да вальехо просто резервист

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 апреля 2018, 16:19

      Ахахаха.)

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 апреля 2018, 16:18

      Деньги губит бедолагу

      -2
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 апреля 2018, 16:19

      Ты поверил ?

      0
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