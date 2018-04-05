Брат Умтити провел переговоры с президентом «Реала» Пересом

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Реале».

Брат француза Янник Умтити на этой неделе побывал в Мадриде на переговорах с президентом сливочных Флорентино Пересом. Сообщается, что если сделка состоится, то «галактикос» расстанутся с Рафаэлем Вараном.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист не может договориться с каталонцами об условиях нового соглашения. При этом интерес к защитнику также проявляет «Манчестер Юнайтед», готовый удовлетворить его требования по контракту.