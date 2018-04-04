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Кузяев: «Кокорин и Лунев – самые большие лихачи в «Зените»

4 апреля 2018, 18:40
6

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос, превышает ли он скорость на дороге. Как признался футболист, он один раз платил штраф за данное нарушение.

«Однажды мне прислали «письмо счастья» – так же оно называется? Штраф за превышение скорости, в общем. Конечно, так делать неправильно. Я его оплатил и надеюсь, что больше подобных ошибок повторять не буду.

Кто в команде самый большой лихач? Саша Кокорин и Андрей Лунев. У меня только один штраф, например», – сказал Кузяев.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Лунев Андрей Кузяев Далер
Комментарии (6)
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raritet
1522858274
Какие лихачи? Таков темп крупных городов , хочешь -не хочешь, когда вокруг тебя автомасса летит со скоростью 85-90, то как ты сможешь ехать в этой массе 60, будь ты хоть идеальным водителем. А идеальный водитель ,на мой взгляд, этот тот субъект , который не создает завихрения вокруг себя скоростью которая отличается от скорости потока и в ту и в другую сторону.
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Taps
1522859468
Отобрать права как у Марухи.
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zigbert
1522921460
Все же ПДД придерживаться надо.
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