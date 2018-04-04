Кузяев: «Кокорин и Лунев – самые большие лихачи в «Зените»

Все же ПДД придерживаться надо.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос, превышает ли он скорость на дороге. Как признался футболист, он один раз платил штраф за данное нарушение.
«Однажды мне прислали «письмо счастья» – так же оно называется? Штраф за превышение скорости, в общем. Конечно, так делать неправильно. Я его оплатил и надеюсь, что больше подобных ошибок повторять не буду.
Кто в команде самый большой лихач? Саша Кокорин и Андрей Лунев. У меня только один штраф, например», – сказал Кузяев.
Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.