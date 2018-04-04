Кузяев: «Кокорин и Лунев – самые большие лихачи в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос, превышает ли он скорость на дороге. Как признался футболист, он один раз платил штраф за данное нарушение.

«Однажды мне прислали «письмо счастья» – так же оно называется? Штраф за превышение скорости, в общем. Конечно, так делать неправильно. Я его оплатил и надеюсь, что больше подобных ошибок повторять не буду.

Кто в команде самый большой лихач? Саша Кокорин и Андрей Лунев. У меня только один штраф, например», – сказал Кузяев.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.