Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузяев: «Кокорин и Лунев – самые большие лихачи в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос, превышает ли он скорость на дороге. Как признался футболист, он один раз платил штраф за данное нарушение.

    «Однажды мне прислали «письмо счастья» – так же оно называется? Штраф за превышение скорости, в общем. Конечно, так делать неправильно. Я его оплатил и надеюсь, что больше подобных ошибок повторять не буду.

    Кто в команде самый большой лихач? Саша Кокорин и Андрей Лунев. У меня только один штраф, например», – сказал Кузяев.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2018 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:44

      Все же ПДД придерживаться надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 4 апреля 2018, 19:31

      Отобрать права как у Марухи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 4 апреля 2018, 19:11

      Какие лихачи? Таков темп крупных городов , хочешь -не хочешь, когда вокруг тебя автомасса летит со скоростью 85-90, то как ты сможешь ехать в этой массе 60, будь ты хоть идеальным водителем. А идеальный водитель ,на мой взгляд, этот тот субъект , который не создает завихрения вокруг себя скоростью которая отличается от скорости потока и в ту и в другую сторону.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > raritet 4 апреля 2018, 19:19

      Абсолютно согласен!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > raritet 4 апреля 2018, 19:44

      Едешь 79 под камеру, 90 потом. И всё ок, как и весь поток. Просто ездить надо уметь. Для этого мозги нужны.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11