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  • Клуб «Тосно» предложил расширить РФПЛ до 18 команд с нового сезона

Клуб «Тосно» предложил расширить РФПЛ до 18 команд с нового сезона

4 апреля 2018, 12:31
14

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выступил за расширение РФПЛ. По мнению клубного функционера, в лиге должно быть 18 команд.

«Я, безусловно, за то, чтобы расширить премьер-лигу. Наверное, все-таки за 18. Надо постепенно расширяться. Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к премьер-лиги и закрепиться в ней.

По этой формуле – две вылетают, две играют в переходных матчах – вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд.

Когда стоит затевать реформу? Чем быстрее, тем лучше. Можно попробовать даже с нового сезона», – сказал Матюшенко.

«Тосно» в текущем сезоне занимает 15-е место в турнирной таблице первенства после 24 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Матюшенко Вячеслав
Комментарии (14)
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1522838559
вы сначала стадионы и поля нормальные постройте в ФНЛ а то у многих все в запущенном состоянии а потом говори о расширении умник
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cent59
1522838592
А СКА-Хабаровск предлагает до двадцати .
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serppion
1522841304
Не вижу смысла в увеличении РФПЛ. В подвале таблицы, как правило, располагаются клубы, испытывающие финансовые проблемы. Оно и верно, были бы деньги - не было бы проблем с комплектованием, с подготовкой, с мотивацией и т.д. и т.п. Большие расходы несут сибирские и дальневосточные клубы. Ну, придут в вышку из ФНЛ небогатые интересные команды, кто их возьмет на содержание? И на хера Пермскому краю Амкар, если команду чаще видит Локомотив, чем местные болелы? Финансово состоятельных клубов у нас раз-два и обчелся. Тут уже систему править надо, а не лигу расширять.
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Аэратор
1522841980
как же не хочется обратно в фнл.
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Manilov
1522845949
Да чего так мало-то? Пусть будет 30! Фигня, что играть не умеем, жопа голая и огороды вместо полей! Больше клубов, больше!
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ARTHUR19
1522847003
вместо 5 матчей с лидерами и 10 матчей с автобусами будем играть еще 2 дополнительные игры с командами, которые окопы вокруг ворот ставят и стены на воротах ставят и еще просят государство уволить им финансирование и уйти от банкротства.
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OfaZavr
1522860878
сейчас самый оптимальный вариант, при различных проблемах клубов и всего нашего футбола увеличение может не пойти на пользу.
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ЖОРРО
1522875005
Давайте объединим РПЛ и ФНЛ...будет турнир из 36 команд,круто чё))) По мне так 16 это идеал...
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ЖОРРО
1522875073
Давайте расширим РПЛ до 18 или 20 команд...в России грядёт глобальное потепление или все уже построили супер современные крытые стадионы?)))))
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zigbert
1522918541
Для Тосно это не плохой вариант.
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