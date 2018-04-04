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    Клуб «Тосно» предложил расширить РФПЛ до 18 команд с нового сезона

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выступил за расширение РФПЛ. По мнению клубного функционера, в лиге должно быть 18 команд.

    «Я, безусловно, за то, чтобы расширить премьер-лигу. Наверное, все-таки за 18. Надо постепенно расширяться. Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к премьер-лиги и закрепиться в ней.

    По этой формуле – две вылетают, две играют в переходных матчах – вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд.

    Когда стоит затевать реформу? Чем быстрее, тем лучше. Можно попробовать даже с нового сезона», – сказал Матюшенко.

    «Тосно» в текущем сезоне занимает 15-е место в турнирной таблице первенства после 24 туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 12:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1282

      Джой 5 апреля 2018, 13:19

      Сократить до 12

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:55

      Для Тосно это не плохой вариант.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 апреля 2018, 23:51

      Давайте расширим РПЛ до 18 или 20 команд...в России грядёт глобальное потепление или все уже построили супер современные крытые стадионы?)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 апреля 2018, 23:50

      Давайте объединим РПЛ и ФНЛ...будет турнир из 36 команд,круто чё))) По мне так 16 это идеал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 19:54

      сейчас самый оптимальный вариант, при различных проблемах клубов и всего нашего футбола увеличение может не пойти на пользу.

      3
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 4 апреля 2018, 16:03

      вместо 5 матчей с лидерами и 10 матчей с автобусами будем играть еще 2 дополнительные игры с командами, которые окопы вокруг ворот ставят и стены на воротах ставят и еще просят государство уволить им финансирование и уйти от банкротства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 апреля 2018, 15:45

      Да чего так мало-то? Пусть будет 30! Фигня, что играть не умеем, жопа голая и огороды вместо полей! Больше клубов, больше!

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 апреля 2018, 15:28

      Что не скажешь чтобы остаётся))

      1
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      Рейтинг: +4847

      neveldomha 4 апреля 2018, 14:46

      18 команд для 150 миллионной страны. Почему бы и нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 4 апреля 2018, 14:39

      как же не хочется обратно в фнл.

      2
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