Клуб «Тосно» предложил расширить РФПЛ до 18 команд с нового сезона

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выступил за расширение РФПЛ. По мнению клубного функционера, в лиге должно быть 18 команд.

«Я, безусловно, за то, чтобы расширить премьер-лигу. Наверное, все-таки за 18. Надо постепенно расширяться. Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к премьер-лиги и закрепиться в ней.

По этой формуле – две вылетают, две играют в переходных матчах – вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд.

Когда стоит затевать реформу? Чем быстрее, тем лучше. Можно попробовать даже с нового сезона», – сказал Матюшенко.

«Тосно» в текущем сезоне занимает 15-е место в турнирной таблице первенства после 24 туров.