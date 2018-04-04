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    Луис Энрике рассказал, какое он ждет предложение

    Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что готов возобновить карьеру. При этом специалист хотел бы участвовать в амбициозном проекте.

    «Я уходил из «Барселоны», когда в команде были собраны лучшие футболисты. Просто настает такой момент, когда понимаешь, что пришел конец и надо это принять. Я не жалею о своем решении.

    Возобновить карьеру? Не могу ответить. В этом вопросе зависит то, кто во мне заинтересован. Предложенный проект должен меня очень взволновать», – сказал испанский специалист.

    Источник: Mundodeportivo

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    04.04.2018 12:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 апреля 2018, 17:26

      Мордовия тебя взволнует

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:46

      Если потребуется ,найдет себе нормальную команду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 4 апреля 2018, 14:42

      Такое бы понимание депутатам

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 апреля 2018, 13:37

      Зенит,нет?очень волнительный проект

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Asbjorn 4 апреля 2018, 13:43

      в зенит хоть гвардиолу зови только от этого зенит играть лучше не станет !

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 апреля 2018, 13:01

      просто в таких клубах как реал барселона и бавария с лучшими составами в мире и с большими бабками ответственность выше потому что от них всегда ждут победы в лч и так далее. луис хороший тренер и дал свою изюминку в игре барселоны когда они взяли лч выигрывав ювентус. успехов в дальнейшем !

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