Луис Энрике рассказал, какое он ждет предложение

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что готов возобновить карьеру. При этом специалист хотел бы участвовать в амбициозном проекте.

«Я уходил из «Барселоны», когда в команде были собраны лучшие футболисты. Просто настает такой момент, когда понимаешь, что пришел конец и надо это принять. Я не жалею о своем решении.

Возобновить карьеру? Не могу ответить. В этом вопросе зависит то, кто во мне заинтересован. Предложенный проект должен меня очень взволновать», – сказал испанский специалист.

