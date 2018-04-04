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    Руслан Нигматуллин: «Погода в Самаре и сейчас неидеальна»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что перенос кубкового матча «Крыльев Советов» и «Спартака» пошел лишь на пользу командам.

    «В игровом плане перенос игры пошел обеим командам на пользу – футболисты подойдут к матчу в оптимальной форме.

    Если посмотреть на статистику, становится видно – и москвичи, и самарцы в последнее время стабильно побеждают. Поэтому можно ждать достаточно интересный матч. Что касается погодных условий, то они и сейчас неидеальны. Но все же лучше, чем месяцем ранее», – считает Нигматулин.

    Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    04.04.2018 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 апреля 2018, 08:28

      Все же лучше чем -17

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