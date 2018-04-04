Руслан Нигматуллин: «Погода в Самаре и сейчас неидеальна»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что перенос кубкового матча «Крыльев Советов» и «Спартака» пошел лишь на пользу командам.

«В игровом плане перенос игры пошел обеим командам на пользу – футболисты подойдут к матчу в оптимальной форме.

Если посмотреть на статистику, становится видно – и москвичи, и самарцы в последнее время стабильно побеждают. Поэтому можно ждать достаточно интересный матч. Что касается погодных условий, то они и сейчас неидеальны. Но все же лучше, чем месяцем ранее», – считает Нигматулин.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.