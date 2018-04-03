«Тосно» все оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона проведет на «Петровском»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб все оставшиеся домашние матчи в чемпионате России проведет на стадионе «Петровский». Как было отмечено, аренда арены полностью оплачена.

«Проблем с арендой стадиона «Петровский» нет, все оплачено, планируем провести все три оставшихся игры на этой арене.

«Рубин» принимали в Саранске только из-за плохих погодных условий в Петербурге, решили поберечь газон. Больше такого, надеюсь, не будет, погода ожидается благоприятная», – сказал Матюшенко.

«Тосно» дома примет «Урал», «Амкар» и «Динамо».