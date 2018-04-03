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    «Тосно» все оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона проведет на «Петровском»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб все оставшиеся домашние матчи в чемпионате России проведет на стадионе «Петровский». Как было отмечено, аренда арены полностью оплачена.

    «Проблем с арендой стадиона «Петровский» нет, все оплачено, планируем провести все три оставшихся игры на этой арене.

    «Рубин» принимали в Саранске только из-за плохих погодных условий в Петербурге, решили поберечь газон. Больше такого, надеюсь, не будет, погода ожидается благоприятная», – сказал Матюшенко.

    «Тосно» дома примет «Урал», «Амкар» и «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2018 16:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +67299

      portero 3 апреля 2018, 18:22

      как бы ФНЛ дорога светит, не получилось найти спонсора или продать команду.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 3 апреля 2018, 17:09

      Еще одним игроком ,а может и больше, с зенитом за аренду стадиона расплатятся. Помощьнички зенитовские.

      -2
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