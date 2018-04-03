Уилшер: «Арсеналу» предстоит большой матч с ЦСКА»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер отметил важность для команды предстоящего матча с ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы. Первая игра пройдет на поле «канониров».

«Мы сумели забить три мяча в матче против «Сто Сити». Приходится долго раскачиваться. Чтобы начать забивать. Нам удалось поднять темп в игре. Теперь нас ожидает игра с ЦСКА. Это будет большой матч для «Арсенала», – приводит слова футболиста Malay Mail Online.

Матч «армейцев» в Лондоне пройдет 5-го марта и начнется в 22:05 по московскому времени.