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    Уилшер: «Арсеналу» предстоит большой матч с ЦСКА»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер отметил важность для команды предстоящего матча с ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы. Первая игра пройдет на поле «канониров».

    «Мы сумели забить три мяча в матче против «Сто Сити». Приходится долго раскачиваться. Чтобы начать забивать. Нам удалось поднять темп в игре. Теперь нас ожидает игра с ЦСКА. Это будет большой матч для «Арсенала», – приводит слова футболиста Malay Mail Online.

    Матч «армейцев» в Лондоне пройдет 5-го марта и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 16:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 3 апреля 2018, 20:49

      Выражение-большой матч,это что ???

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 апреля 2018, 19:50

      Сто Сити, точка вместо запятой перед "чтобы". Лучший источник - Говнобардир.ру.

      И самое главное - не могу понять. То ли дебилы нанимают школьников в качестве редакторов, то ли дебилы те редакторы, что уже не школьники, а просто тупые по жизни. Расскажите, пожалуйста. Мне уже год интересно.

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 3 апреля 2018, 19:12

      Побеждать!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 апреля 2018, 18:39

      Ну с начало защиту порядок приводите! А то у вас там бардак!

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