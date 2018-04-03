Слуцкий: «Абрамович не имеет прямого отношения ни к моей работе в «Халле», ни в «Витессе»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения, что в его европейской части карьеры помогает владелец «Челси» Роман Абрамович. Как было отмечено, российский бизнесмен не имеет отношения к его трудоустройству как в «Халл Сити», так и в «Витессе».

«У нас очень просто ассоциировать меня с Абрамовичем. Якобы он ходит, встречается с владельцем «Халла» и ищет мне работу (смеется). На самом деле, ни к первому, ни ко второму месту («Витесс») моей западной работы Роман Аркадьевич не имеет никакого прямого отношения. И первое, и второе предложения получены с рынка. И это приятно», – сказал Слуцкий.