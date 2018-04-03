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    Слуцкий: «Абрамович не имеет прямого отношения ни к моей работе в «Халле», ни в «Витессе»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения, что в его европейской части карьеры помогает владелец «Челси» Роман Абрамович. Как было отмечено, российский бизнесмен не имеет отношения к его трудоустройству как в «Халл Сити», так и в «Витессе».

    «У нас очень просто ассоциировать меня с Абрамовичем. Якобы он ходит, встречается с владельцем «Халла» и ищет мне работу (смеется). На самом деле, ни к первому, ни ко второму месту («Витесс») моей западной работы Роман Аркадьевич не имеет никакого прямого отношения. И первое, и второе предложения получены с рынка. И это приятно», – сказал Слуцкий.

    Источник: Sports.ru

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    03.04.2018 14:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 апреля 2018, 21:04

      Прямого отношения, конечно не имеет,только косвенное-просто позвонил и "попросил" рынок!

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 3 апреля 2018, 19:06

      "Я всего добилась сама" очень напоминает.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 апреля 2018, 18:12

      Ты же сам говорил,что в Халл он помог устроиться.Каждый день опровергают ранее сказанное.И так во всей стране."Министерство Правды",блин...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 апреля 2018, 15:21

      Может он тебе просто не все рассказывает...

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