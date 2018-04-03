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    Гаджиев: «В РФПЛ надо разделить команды на группы по географическому принципу»

    Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался против сокращения численности команд в РФПЛ. Как отметил специалист, в лиге необходимо разделить команды на группу по географическому принципу.

    «У нас страна большая и не надо ничего [в РФПЛ] сокращать. Мы все время тормозим. Есть путь, который прошли все лучшие футбольные страны. Надо брать то, чего у нас нет. Мы достигали результатов.

    У нас проблем с тренировкой не было раньше, были проблемы с организацией. Нам нужны правильные механизмы финансирования. Надо сокращать число команд, которые летают через всю страну – надо сделать группы в РФПЛ по географическому принципу», – сказал Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

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    03.04.2018 13:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2018, 22:16

      Вот проскочила здравая мысль у болельщиков ранее сказанная: Есть лига Европы и какое отношение к Европе имеют клубы азиатской части России? Да Россия единое целое, но если Урал, Уфа займут 6-е место, то на законном основании к ним никто из Европы не полетит-выдвинут требования играть в европейской части России! И какая радость болельщикам этих клубов? А вот разделить чемпионаты на европейскую часть и азиатскую (при этом чемпион азиатской лиги участвует в азиатской ЛЧ) и устроить кубок как в КХЛ (победитель получает кубок, почести и гонорар)! В этом что-то есть!

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2018, 22:09

      И в финале будут играть (плей-офф до 3 побед) ЦСКА (Локомотив, Спартак, Зенит) и СКА Хабаровск (Урал, Оренбург)! Отличное соотношение финансов, мастерства....! И это здравая мысль?

      -1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 3 апреля 2018, 19:38

      Вот, кстати, предложение TOMSONа наиболее здраво. А почему бы, блин, и нет? С какого ляда у Великобритании есть чемпионаты Англии, Шотландии и Уэльса. А мы что? Не имеем права забабахать чемпионат Сибири и Дальнего Востока?
      Ибо чего не говори, а затраты на перелеты по Матушке России офигительны! А тут сократятся дальности перелетов. Опять же условный СКА будет выходить в Лигу чемпионов Азии. Вот и денежек поднимут на международных матчах. А за московскими олигархами один фик не угнаться.

      1
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 апреля 2018, 16:11

      Вы там давно хотите чемпионат Московской и Ленинградской областей в чемпионат России превратить.
      Мать вас етить.

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      Рейтинг: +844

      lejnin 3 апреля 2018, 14:00

      Целиком и полностью "за", но если в условной группе "Запад" будет заруба, интересная зрителям и болельщикам, то много ли людей будут ходить на матчи условной группы "Восток", ведь, судя по статистике, стадионы в "восточных" городах собираются исключительно на матчи с участием Спартака, ЦСКА или Зенита...

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