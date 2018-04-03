Гаджиев: «В РФПЛ надо разделить команды на группы по географическому принципу»

Вот проскочила здравая мысль у болельщиков ранее сказанная: Есть лига Европы и какое отношение к Европе имеют клубы азиатской части России? Да Россия единое целое, но если Урал, Уфа займут 6-е место, то на законном основании к ним никто из Европы не полетит-выдвинут требования играть в европейской части России! И какая радость болельщикам этих клубов? А вот разделить чемпионаты на европейскую часть и азиатскую (при этом чемпион азиатской лиги участвует в азиатской ЛЧ) и устроить кубок как в КХЛ (победитель получает кубок, почести и гонорар)! В этом что-то есть!
Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался против сокращения численности команд в РФПЛ. Как отметил специалист, в лиге необходимо разделить команды на группу по географическому принципу.
«У нас страна большая и не надо ничего [в РФПЛ] сокращать. Мы все время тормозим. Есть путь, который прошли все лучшие футбольные страны. Надо брать то, чего у нас нет. Мы достигали результатов.
У нас проблем с тренировкой не было раньше, были проблемы с организацией. Нам нужны правильные механизмы финансирования. Надо сокращать число команд, которые летают через всю страну – надо сделать группы в РФПЛ по географическому принципу», – сказал Гаджиев.