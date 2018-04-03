Гаджиев: «В РФПЛ надо разделить команды на группы по географическому принципу»

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался против сокращения численности команд в РФПЛ. Как отметил специалист, в лиге необходимо разделить команды на группу по географическому принципу.

«У нас страна большая и не надо ничего [в РФПЛ] сокращать. Мы все время тормозим. Есть путь, который прошли все лучшие футбольные страны. Надо брать то, чего у нас нет. Мы достигали результатов.

У нас проблем с тренировкой не было раньше, были проблемы с организацией. Нам нужны правильные механизмы финансирования. Надо сокращать число команд, которые летают через всю страну – надо сделать группы в РФПЛ по географическому принципу», – сказал Гаджиев.