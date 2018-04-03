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  • Слуцкий: «Когда ты тренер сборной, то все готовы тебе помочь, а когда – тренер «Витесса» или «Халла», то это не совсем то, что интересно людям в России»

Слуцкий: «Когда ты тренер сборной, то все готовы тебе помочь, а когда – тренер «Витесса» или «Халла», то это не совсем то, что интересно людям в России»

3 апреля 2018, 10:30
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем железном принципе, который не позволяет ему просить помощи для своей детской футбольной школы, расположенной в Волгограде.

«У меня есть очень четкие принципы: я никогда никого ни о чем не прошу. Я считаю так, что если какие-то люди, особенно на местах, если они заинтересованы, они сами тебе помогут. Это мой железный принцип.

Про мою школу все знают. Я про нее говорю. У нее есть свой сайт, инстаграм, дети ездят на турнир. Это не закрытая информация.

Поэтому есть спортивные власти в нашей стране, власти в регионе. Поэтому все в курсе ситуации. Поэтому если кто-то захочет помочь, то я буду этому очень рад. Единственная тема – у нас нет постоянного стадиона, где мы могли бы тренироваться. Никаких особых просьб на этот счет и нет, не существует и не нужно.

Но в Волгограде на столько часто меняется власть, на столько она непредсказуема, на столько сложный город в плане политики, что я туда и не лезу, мне это не интересно, что я даже не знаю с кем, на какую тему и как мне разговаривать.

А во-вторых, все знают, что когда ты тренер национальной сборной, то все хотят тебе помочь, проявляют интерес, а когда ты тренер «Витесса» или «Халла», то это уже где-то далеко и не совсем то, что можно капитализировать людям здесь.

Я к этому очень спокойно отношусь, я дорожу своими друзьями. И людей высокопоставленных в моем круге в принципе не существует, хотя понятно, что когда ты работаешь тренером сборной, то ты естественно с ними знаком», – рассказал Слуцкий программе «Foot’Больные люди».

Источник: YouTube
Чемпионат мира Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Viktor781
1522741343
Слуцкий не тренер. Поэтому и неинтересен.
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