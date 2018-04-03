Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галицкий: «Сборная России может удивить на ЧМ-2018. Ее игроки – наши герои»

Галицкий: «Сборная России может удивить на ЧМ-2018. Ее игроки – наши герои»

3 апреля 2018, 00:05
15

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Функционер рассчитывает увидеть сюрприз от сборной России.

«Выйдет ли Россия из группы на ЧМ-2018? В группе всего три игры, это гадание на кофейной гуще. Но думаю, что мы выйдем из группы, хоть и будет непросто. Мы преуменьшаем роль наших футболистов.

У нас великолепная молодежь: Александр Головин, Алексей Миранчук… Есть Федор Смолов. У нас есть очень качественные футболисты. Да, в центре обороны из-за травм есть проблемы. Для главного тренера это будет головной болью. Но есть шансы, что хорошо выступим. Особенно если мы передадим игрокам свою энергию, будем поддерживать их.

Как бы мы ни выступили, должны понимать, что эти футболисты — наши герои, других нет. Сколько денег вкладываем, такую отдачу и получаем. Другие страны вкладывают в развитие футбола очень большие средства. Почему они должны быть хуже нас?

Если наши футболисты проиграют в 1/8 или в четвертьфинале, мы должны сказать, что ждем их на поле на следующем чемпионате мира. Это наши ребята, которые родились в наших городах, деревнях, селах. Это наши герои, герои нашей нации, они одни из лучших. Эти ребята могут преподнести сюрприз на чемпионате мира», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Краснодар Россия Галицкий Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stream15
1522703267
Это он сгоряча.
Ответить
insider_retro
1522704373
Патриотично и обнадёживающе!.. Но они не герои, а пока только надежда!.. О героизме рано ещё...
Ответить
mialkov
1522705677
Герои!!!??? Героизм нельзя опускать до такого уровня!!! Героизм был в Великую отечественную, в Афгане, Чечне..., мальчишка, который спас из огня троих малышей... Вот что такое героизм! А причем здесь наши футболисты?????
Ответить
ribavadim
1522718026
Она всегда нас удивляет...
Ответить
kykyi
1522724924
Похоже г-ну Галицкому грозит отъём остальных акций Магнита, так и слышится "Я свой,я патриот".
Ответить
upiter622
1522733790
Сколько не говори халва,во рту слаще не будет!
Ответить
С-Пб on-line
1522737370
Базара нет, как обычно сыграют в свою силу, не выйдя из группы
Ответить
zigbert
1522738642
Правильные слова сказал Галицкий.
Ответить
OfaZavr
1522744982
согласен, какие уж есть у нас таких и нужно поддерживать и верить в них.
Ответить
САДЫЧОК
1522836927
галицкий-они уже удивили ! особенно тренер! и тот кто его назначил !
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
6
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
4
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+