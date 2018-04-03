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    Галицкий: «Сборная России может удивить на ЧМ-2018. Ее игроки – наши герои»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Функционер рассчитывает увидеть сюрприз от сборной России.

    «Выйдет ли Россия из группы на ЧМ-2018? В группе всего три игры, это гадание на кофейной гуще. Но думаю, что мы выйдем из группы, хоть и будет непросто. Мы преуменьшаем роль наших футболистов.

    У нас великолепная молодежь: Александр Головин, Алексей Миранчук… Есть Федор Смолов. У нас есть очень качественные футболисты. Да, в центре обороны из-за травм есть проблемы. Для главного тренера это будет головной болью. Но есть шансы, что хорошо выступим. Особенно если мы передадим игрокам свою энергию, будем поддерживать их.

    Как бы мы ни выступили, должны понимать, что эти футболисты — наши герои, других нет. Сколько денег вкладываем, такую отдачу и получаем. Другие страны вкладывают в развитие футбола очень большие средства. Почему они должны быть хуже нас?

    Если наши футболисты проиграют в 1/8 или в четвертьфинале, мы должны сказать, что ждем их на поле на следующем чемпионате мира. Это наши ребята, которые родились в наших городах, деревнях, селах. Это наши герои, герои нашей нации, они одни из лучших. Эти ребята могут преподнести сюрприз на чемпионате мира», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 00:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 апреля 2018, 13:15

      галицкий-они уже удивили ! особенно тренер! и тот кто его назначил !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:43

      согласен, какие уж есть у нас таких и нужно поддерживать и верить в них.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 09:57

      Правильные слова сказал Галицкий.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 апреля 2018, 09:36

      Базара нет, как обычно сыграют в свою силу, не выйдя из группы

      3
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      ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > С-Пб on-line 3 апреля 2018, 14:18

      Только этому никто не удивится) Это и так все в принципе и ожидают. Вот пример удивления - обыгрываем Уругвай, играем вничью с Египтом и проигрываем Саудовской Аравии и не выходим из группы, вот будет удивление, хотя нет не будет, такое уже было на ЧЕ, когда обыграли Чехию (на тот момент самого сильного соперника в группе), сыграли с поляками вничью и проиграли грекам и спокойно поехали домой.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Yarrom89 3 апреля 2018, 17:12

      И заметь, греки стали победителями ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 3 апреля 2018, 08:36

      Сколько не говори халва,во рту слаще не будет!

      2
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      Рейтинг: +348

      343443 3 апреля 2018, 06:33

      удивить если только крупными поражениями,и то это не удивление а норма

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2018, 06:08

      Похоже г-ну Галицкому грозит отъём остальных акций Магнита, так и слышится "Я свой,я патриот".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 апреля 2018, 04:13

      Она всегда нас удивляет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 апреля 2018, 00:47

      Герои!!!??? Героизм нельзя опускать до такого уровня!!! Героизм был в Великую отечественную, в Афгане, Чечне..., мальчишка, который спас из огня троих малышей... Вот что такое героизм! А причем здесь наши футболисты?????

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 апреля 2018, 00:30

      Другие страны вкладывают в развитие футбола. А наша в набивание кармана какого-нибудь забугорного "звездуна". Многие, наверняка, помнят, что Халку в "Зените" платили больше чем всем остальным "зенитовцам" в сумме.А чем это кончилось? Халк уехал в Китай, а у "Зенита" начались и продолжаются проблемы, пока ещё не очень глобальные, но с каждым сезоном "Зенит" опускается всё ниже.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > multiscan 3 апреля 2018, 09:35

      Нет человек, не в Халке дело...

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