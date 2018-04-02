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    Фалькао: «VAR может убить футбол»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал оценку введению системы видеоповторов в футболе. Колумбиец считает, что VAR может пагубно сказаться на игре.

    «Иногда, когда судьи прибегают к помощи монитора, ничего разглядеть невозможно. Отсюда большие сложности с принятием решения. Это может убить футбол, на мой взгляд.

    Еще мне непонятно, как в нашем финале Кубка французский лиги против «ПСЖ» (0:3) судья просматривал повторы суммарно минут восемь, а добавил всего две», – посетовал форвард.

    Напомним, что система VAR будет задействована на всех играх ЧМ-2018.

    Источник: Daily Mail

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    02.04.2018 19:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 апреля 2018, 22:25

      хоккей то жив и ничего

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > BANNIKOV1970 7 апреля 2018, 18:55

      Золотые слова.

      -1
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