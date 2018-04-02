Фалькао: «VAR может убить футбол»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал оценку введению системы видеоповторов в футболе. Колумбиец считает, что VAR может пагубно сказаться на игре.

«Иногда, когда судьи прибегают к помощи монитора, ничего разглядеть невозможно. Отсюда большие сложности с принятием решения. Это может убить футбол, на мой взгляд.

Еще мне непонятно, как в нашем финале Кубка французский лиги против «ПСЖ» (0:3) судья просматривал повторы суммарно минут восемь, а добавил всего две», – посетовал форвард.

Напомним, что система VAR будет задействована на всех играх ЧМ-2018.