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    РФПЛ запретит проведение матча на поле, если оно не будет готово к игре за 10 дней до ее начала

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что отныне команды не смогут переносить домашние матчи на поле соперника. Также он заявил, что в случае неготовности газона принять игру за 10 суток до ее начала поединок на этом поле проводится не будет.

    «Мы и раньше рассматривали этот вопрос. Раньше из-за недостатка арен в регламенте была такая норма. Недавно рабочая группа собралась и обсудила этот вопрос. Процедура следующая: если не готов домашний стадион, матч переносится резервный. Не готов резервный, тогда РФПЛ определяет место.

    Президент «Локомотива» Илья Геркус правильно сказал, что эти поправки еще будут обсуждаться, и будут внесены со следующего сезона. Еще одно изменение в комиссии по приему полей: если поле не будет готово за 10 дней до игры, то матч на нем проводиться не будет. Думаю, такое решение все поддержат. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении независимых экспертов по оценке газона.

    Возможно, рассмотрим разделение лицензий РФПЛ и ФНЛ. Сейчас она одна, но у клубов ФНЛ критерии совсем не соответствуют. Разве что у тех, кто хочет выйти в Премьер-лигу», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2018 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 апреля 2018, 21:59

      Нужно крупно штрафовать клубы, чтобы хорошее поле было выгоднее выплат в никуда.. пару раз заплатят везде появятся суперские газоны..а переносить матчи - ерунда..сразу можно все декабрьские и мартовские игры в москву переносить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:31

      Слишком длинный срок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 2 апреля 2018, 19:01

      Тогда все игры будут в Москве

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 апреля 2018, 18:42

      Засуетились

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