РФПЛ запретит проведение матча на поле, если оно не будет готово к игре за 10 дней до ее начала

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что отныне команды не смогут переносить домашние матчи на поле соперника. Также он заявил, что в случае неготовности газона принять игру за 10 суток до ее начала поединок на этом поле проводится не будет.

«Мы и раньше рассматривали этот вопрос. Раньше из-за недостатка арен в регламенте была такая норма. Недавно рабочая группа собралась и обсудила этот вопрос. Процедура следующая: если не готов домашний стадион, матч переносится резервный. Не готов резервный, тогда РФПЛ определяет место.

Президент «Локомотива» Илья Геркус правильно сказал, что эти поправки еще будут обсуждаться, и будут внесены со следующего сезона. Еще одно изменение в комиссии по приему полей: если поле не будет готово за 10 дней до игры, то матч на нем проводиться не будет. Думаю, такое решение все поддержат. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении независимых экспертов по оценке газона.

Возможно, рассмотрим разделение лицензий РФПЛ и ФНЛ. Сейчас она одна, но у клубов ФНЛ критерии совсем не соответствуют. Разве что у тех, кто хочет выйти в Премьер-лигу», – сказал Прядкин.