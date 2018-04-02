«Арсенал» контактировал с агентами хавбека «Лестера» Ндиди

«Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника «Лестера» Онини Ндиди. «Канониры» контактировали с представителями нигерийца по поводу возможности его трансфера.

«К Ндиди есть интерес со стороны многих клубов. Онини будет топ-футболистом. «Арсенал» контактировал с ним. Лондонцы хотят прибрести игрока этим летом.

Арсен Венгер – менеджер, которого он очень любит, а его друг Алекс Ивоби рассказал Ндиди много хорошего об «Арсенале», – сообщил источник, близкий к хавбеку.

В текущем сезоне Ндиди принял участие в 35 матчах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «лисами» рассчитан до 2022 года.