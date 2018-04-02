Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Подумываю стать тренером. Планы серьезные»

    Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко признался, что задумывается об освоении тренерской профессии.

    «Заехал в академию. Подумываю стать тренером, но пока в раздумьях. Планы серьезные», – написал Павлюченко на своей странице в твиттере.

    Напомним, последним клубом 36-летнего футболиста был московский «Арарат», с которым он расторг контракт в ноябре 2017 года. В январе форвард заявил, что пока не намерен завершать карьеру.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7712

      mihail200606 2 апреля 2018, 18:23

      Ч то то мне кажется не получится из него тренер..умишка не хватит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:16

      ну удачи, хотя годик-другой еще вполне мог бы поиграть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 14:42

      Успехов на тренерском поприще.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 2 апреля 2018, 14:37

      A пора Ромка на пенсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 13:19

      Главное у усатого советов не брать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 апреля 2018, 13:06

      ну вперед!!! был спящий великан!!!стал задумчивый тренер)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11