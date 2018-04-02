Павлюченко: «Подумываю стать тренером. Планы серьезные»

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко признался, что задумывается об освоении тренерской профессии.

«Заехал в академию. Подумываю стать тренером, но пока в раздумьях. Планы серьезные», – написал Павлюченко на своей странице в твиттере.

Напомним, последним клубом 36-летнего футболиста был московский «Арарат», с которым он расторг контракт в ноябре 2017 года. В январе форвард заявил, что пока не намерен завершать карьеру.