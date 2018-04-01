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    Карпин – о поражении от ЦСКА: «На таком поле сложно было что-то сделать»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2). Специалист отметил, что его команда заслуживала ничьей в этой встрече.

    – Сегодня ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью.

    – Что можете сказать о пропущенных голах?

    – Нам постоянно такие мячи залетают. То рикошет, то упадет кто-то. Поэтому нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться.

    – Результаты конкурентов усложнили ситуацию в таблице для вас. Как вы оцениваете динамику команды в начале весенней части сезона?

    – Нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Хотелось больше, но надо смотреть на факты – у нас всего два набранных очка на старте второй части сезона.

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.04.2018 22:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:22

      поле для обеих команд одинаковое, ЦСКА же смогли значит причина в другом.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 08:35

      За первый гол можно простить,но когда забивался второй,все защитники стояли с поднятыми руками.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 07:40

      Валерию надо от женской причёски избавиться.Ну что это такое?И поправляет её чисто по-бабьи....

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 апреля 2018, 02:58

      А они на другом поле играли???Валерик хватит отмазываться!!!

      1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 1 апреля 2018, 23:44

      Хозяин Ростова сам принял решение - на вылет из премьер-лиги, пригласив Карпина. Деньги кончились...

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 1 апреля 2018, 22:35

      Кричалка у бомжей раньше была прикольная:Карпин Валера долбится в ж..у!!!

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис > yarik1_78 1 апреля 2018, 22:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а кричалка цска команда гондонов, покрасивше будет)

      -6
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Соа́рес де Мора́ис 1 апреля 2018, 22:44

      Здравствуй свиноматка!Тоже не плохо,но про вашего ссаного пуделька покруче будет!

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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис > yarik1_78 1 апреля 2018, 22:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неее, петушок)))), не покруче, не обманывай себя))

      -5
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Соа́рес де Мора́ис 1 апреля 2018, 23:02

      Ну вот и пообщались!

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      Рейтинг: +355

      kvm5 1 апреля 2018, 22:33

      у ЦСКА было другое поле

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 апреля 2018, 22:31

      Кириченко дал бы такой же(или лучше) результат за меньшие деньги.А на разницу в зарплатах можно было парочку игроков купить.Или кое какие долги отдать))))

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