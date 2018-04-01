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  • Карпин – о поражении от ЦСКА: «На таком поле сложно было что-то сделать»

Карпин – о поражении от ЦСКА: «На таком поле сложно было что-то сделать»

1 апреля 2018, 22:21
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2). Специалист отметил, что его команда заслуживала ничьей в этой встрече.

– Сегодня ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью.

– Что можете сказать о пропущенных голах?

– Нам постоянно такие мячи залетают. То рикошет, то упадет кто-то. Поэтому нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться.

– Результаты конкурентов усложнили ситуацию в таблице для вас. Как вы оцениваете динамику команды в начале весенней части сезона?

– Нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Хотелось больше, но надо смотреть на факты – у нас всего два набранных очка на старте второй части сезона.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (12)
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андрей андреев
1522611113
Кириченко дал бы такой же(или лучше) результат за меньшие деньги.А на разницу в зарплатах можно было парочку игроков купить.Или кое какие долги отдать))))
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kvm5
1522611229
у ЦСКА было другое поле
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yarik1_78
1522611316
Кричалка у бомжей раньше была прикольная:Карпин Валера долбится в ж..у!!!
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Gorasul
1522615445
Хозяин Ростова сам принял решение - на вылет из премьер-лиги, пригласив Карпина. Деньги кончились...
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mutabor0992
1522627131
А они на другом поле играли???Валерик хватит отмазываться!!!
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yorgenbarenz
1522644010
Валерию надо от женской причёски избавиться.Ну что это такое?И поправляет её чисто по-бабьи....
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zigbert
1522647345
За первый гол можно простить,но когда забивался второй,все защитники стояли с поднятыми руками.
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OfaZavr
1522657330
поле для обеих команд одинаковое, ЦСКА же смогли значит причина в другом.
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