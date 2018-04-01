Карпин – о поражении от ЦСКА: «На таком поле сложно было что-то сделать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2). Специалист отметил, что его команда заслуживала ничьей в этой встрече.

– Сегодня ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью.

– Что можете сказать о пропущенных голах?

– Нам постоянно такие мячи залетают. То рикошет, то упадет кто-то. Поэтому нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться.

– Результаты конкурентов усложнили ситуацию в таблице для вас. Как вы оцениваете динамику команды в начале весенней части сезона?

– Нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Хотелось больше, но надо смотреть на факты – у нас всего два набранных очка на старте второй части сезона.