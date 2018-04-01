Скаут «Арсенала» просматривал Головина на матче «Ростов» – ЦСКА

Один из скаутов «Арсенала» присутствовал на матче 24-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА (1:2).
Как сообщили в прямом эфире комментаторы «Матч ТВ», представитель лондонского клуба наблюдал за игрой полузащитника армейцев Александра Головина.
Ожидается, что скаут «Арсенала» также отправится на следующий матч ЦСКА с «Динамо». Встреча состоится 9 апреля на «ВЭБ Арене».
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Головин забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 20 матчах.
Источник: Бомбардир.ру