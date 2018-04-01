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    Скаут «Арсенала» просматривал Головина на матче «Ростов» – ЦСКА

    Один из скаутов «Арсенала» присутствовал на матче 24-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА (1:2).

    Как сообщили в прямом эфире комментаторы «Матч ТВ», представитель лондонского клуба наблюдал за игрой полузащитника армейцев Александра Головина.

    Ожидается, что скаут «Арсенала» также отправится на следующий матч ЦСКА с «Динамо». Встреча состоится 9 апреля на «ВЭБ Арене».

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Головин забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 20 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 21:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1289

      каа 2 апреля 2018, 13:31

      Он команду смотрел перед очной встречей с канонирами ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:14

      зачем здесь его просматривать если скоро будет возможность в очном поединке все увидеть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 08:11

      За Головиным будет прекрасная возможность понапблюдать в Лондоне 5апреля.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 апреля 2018, 06:52

      скауту надо все оставшиеся матчи смотреть до окончания зимы - сложно разглядеть игрока,а тем более мяч и составить впечатление...мож и с динамой ещё зима быть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 1 апреля 2018, 22:31

      скаут наверное посмотрел на огород и подумал, что если на этом картофельном поле Головин не заблудился и не упал ни разу в тракторную борозду , то на идеальных газонах АПЛ у него есть шансы.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 апреля 2018, 22:01

      это ж какое терпение надо иметь чтобы весь матч смотреть может спал там на трибуне

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 1 апреля 2018, 21:41

      ну, просматривал, и что? они сотни просматривают

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 21:36

      Скаут наверное офигел от голов-шедевров и игры в целом)))

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 1 апреля 2018, 21:30

      Не на что было смотреть.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 21:24

      На таком поле сложно что-то увидеть...

      4
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