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  • Покеттино – главная цель «Челси» на лето. Альтернатива – Энрике и Тухель

Покеттино – главная цель «Челси» на лето. Альтернатива – Энрике и Тухель

31 марта 2018, 14:13
5

«Челси» намерен заполучить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в летнее трансферное окно. Руководство лондонского клуба собирается уволить Антонио Конте и пригласить на его место аргентинца.

При этом синие прекрасно осознают, что заполучить 46-летнего специалиста будет невероятно сложно, поэтому определили Луиса Энрике и Томаса Тухеля как альтернативу.

Если «Челси» опередит «шпор» в борьбе за топ-4, то он начнет переговоры с Покеттино и попытается соблазнить его Лигой чемпионов.

После 30 матчей «Тоттенхэм» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая идущих следом «пенсионеров» на пять очков.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Почеттино Маурисио Тухель Томас Энрике Луис
Комментарии (5)
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Аристократ Олжик
1522497433
ну наконец-то . . .
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iBragim2102
1522509151
Покетино хочет Челси купить.
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sparxx24
1522534110
На понижение не пойдёт. Поч не дурак, в ШПОРАХ он ТРЕНЕР, а у "пенсни" будет один из всех и очередной. Через сезон-два выкинут как использованный презик и примером тому Конте. Взял с "пенсами" АПЛ в прошлом сезоне, а в этом к нему отношение хуже чем к водителю клубного автобуса.
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zigbert
1522568276
Вряд ли пойдет в Челси.
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