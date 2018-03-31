Покеттино – главная цель «Челси» на лето. Альтернатива – Энрике и Тухель

«Челси» намерен заполучить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в летнее трансферное окно. Руководство лондонского клуба собирается уволить Антонио Конте и пригласить на его место аргентинца.

При этом синие прекрасно осознают, что заполучить 46-летнего специалиста будет невероятно сложно, поэтому определили Луиса Энрике и Томаса Тухеля как альтернативу.

Если «Челси» опередит «шпор» в борьбе за топ-4, то он начнет переговоры с Покеттино и попытается соблазнить его Лигой чемпионов.

После 30 матчей «Тоттенхэм» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая идущих следом «пенсионеров» на пять очков.