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Бубнов полагает, что «Локомотив» всухую победит «Амкар»

31 марта 2018, 09:27
9

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом». Эксперт видит победу столичного коллектива.

«Не факт, что матча сложится в пользу «Локомотива». Предстоит сложный матч, поэтому заранее три очка я бы москвичам не отдавал.

Не думаю, что здесь будет договорняк, «Амкару» очень нужны очки. Конечно, этот перенос не на руку «Спартаку» и другим преследователям, поэтому они и возмущаются. Прогноз – 0:1», – сказал Бубнов.

Игра начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Федя Кабак
1522477911
Пускай возмущаются, спартачок любит это делать
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Татарин за ЦСКА
1522481326
так и будет
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iBragim2102
1522483013
Я думаю, как и во всех сценариев подобных догов будет ничья.
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Pablo845
1522500630
Тот еще предсказатель
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Viktor781
1522502730
Хорошо бы со Спартаком тоже ошибся.
Ответить
СШГЭС
1522503173
Почти угадал.
Ответить
vitvik
1522508851
Вот и договорились.
Ответить
SPARTAK 85
1522509562
Что то я уже переживаю за Спартак.
Ответить
zigbert
1522565884
Не угадал провидец.
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