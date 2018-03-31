Бубнов полагает, что «Локомотив» всухую победит «Амкар»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом». Эксперт видит победу столичного коллектива.

«Не факт, что матча сложится в пользу «Локомотива». Предстоит сложный матч, поэтому заранее три очка я бы москвичам не отдавал.

Не думаю, что здесь будет договорняк, «Амкару» очень нужны очки. Конечно, этот перенос не на руку «Спартаку» и другим преследователям, поэтому они и возмущаются. Прогноз – 0:1», – сказал Бубнов.

Игра начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может