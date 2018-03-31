Агенство, которое ведет дела Смолова, опровергло слова Фурсенко о 40 миллионах за трансфер игрока

Компания ProSports Management, которая ведет дела нападающего «Краснодара» Федора Смолова прокомментировала слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко о стоимости игрока.

Фурсенко заявил, что у санкт-петербуржцев просили 40 миллионов евро за трансфер Смолова.

«Краснодар» просил за Смолова меньше 15 миллионов. Агентскую комиссию мы даже не обсуждали, но никогда не осмелились бы попросить больше, чем 10 процентов», – написала компания ProSports Management в своем твиттере.

Сегодня появилась информация о том, что Смолов может перейти в «Вест Хэм» до ЧМ. Однако «Краснодар» эту информацию опроверг.