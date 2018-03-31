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  • Агенство, которое ведет дела Смолова, опровергло слова Фурсенко о 40 миллионах за трансфер игрока

Агенство, которое ведет дела Смолова, опровергло слова Фурсенко о 40 миллионах за трансфер игрока

31 марта 2018, 00:02
15

Компания ProSports Management, которая ведет дела нападающего «Краснодара» Федора Смолова прокомментировала слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко о стоимости игрока.

Фурсенко заявил, что у санкт-петербуржцев просили 40 миллионов евро за трансфер Смолова.

«Краснодар» просил за Смолова меньше 15 миллионов. Агентскую комиссию мы даже не обсуждали, но никогда не осмелились бы попросить больше, чем 10 процентов», – написала компания ProSports Management в своем твиттере.

Сегодня появилась информация о том, что Смолов может перейти в «Вест Хэм» до ЧМ. Однако «Краснодар» эту информацию опроверг.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Фурсенко Сергей
Комментарии (15)
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mialkov
1522444152
Фурсенко верить нельзя! Мы все это знаем. Чемпион мира 2018, блин...
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кузнецов артем
1522444507
Ну ну , Краснодар будет продавать по оценке трансфермаркета, обычно эту оценку на 2 умножают и за эту сумму продают, а тут еще и прямым конкурентам. 40 нормальная цифра не надо ее стеснятся
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Viktor781
1522446355
Смолов. Краснодар его потолок.
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DIDI 23
1522447037
Серая схема ухода от налогов
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lyudanemzorova
1522450329
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папиломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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whitecoal
1522451978
Смолов, ,конечно,по российским меркам, один из лучших, но представить, что он стоит на уровне Халка и Витсель - это бред.
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Африканскaя чумa cвинeй
1522461081
Вот и я думаю, что если бы стоимость грамма Фединой тушки была в разы выше стоимости грамма золота, то Лопырева ещё давно бы его усыновила
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Spartak 777
1522461264
Я честно признаться не удивлюсь если Краснодар и вправду додумался цену за Федю влупить 40 лямов...вы посмотрите что творится с футболом !!! Неймар-222 мл., Погба-105 мл. Мбапе отступные 135 мл. , Дембеле - 105мл. !!! Вы представляете что можно было бы сделать за такие бабки ? Да во всей Африке можно было бы с голодом покончить к примеру !
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sprint5
1522466245
опять начался очередной бред
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Павелий
1522490391
То есть откат составлял 25 миллионов евро?!!! Почему Фурсенко ещё не сидит с конфискацией имущества?
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