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  • Каррера: «В случае неготовности поля в Перми «Спартак» тоже постарается перенести матч с «Амкаром» в Москву»

Каррера: «В случае неготовности поля в Перми «Спартак» тоже постарается перенести матч с «Амкаром» в Москву»

30 марта 2018, 18:29
36

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил варианта, при котором красно-белые будут добиваться переноса гостевого матча 28 тура РФПЛ с «Амкаром» из Перми в Москву, как это сделал «Локомотив». По словам специалиста, такой шаг может быть предпринят, если поле стадиона «Звезда» не будет готово к проведению поединка.

«Никаких претензий у меня нет. Если в регламенте прописано, что это возможно, то «Локомотив» поступил правильно. Я бы поступил так же. Не знаю, что за проблемы в Перми. Лично я считаю, что в регламенте нужно прописать, чтобы матч в таком случае состоялся на нейтральном поле.

Если поле в Перми по-прежнему не сможет принимать матчи, то мы тоже постараемся перенести свой матч с «Амкаром» в Москву. Можно ли назвать регламент РФПЛ цирком? Давайте не будем преувеличивать. У каждой лиги свой регламент, давайте уважать его

Сможет ли «Амкар» играть честно, если «Локомотив» за все платит? Думаю, футболисты выйдут на поле и будут выполнять свой долг. Не скажу, что происходящее с этим матчем меня шокирует. Это немного странно. Но повторюсь: если регламент позволяет, «Локомотив» поступает правильно. Честно скажу: не до конца знаю регламент Серии А, но знаю, что когда нет возможности играть на основном поле, игра переносится на нейтральное», – сказал Каррера.

Матч 24 тура «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, на стадионе «РЖД Арена». Встреча пермяков со «Спартаком» пройдет 29 апреля.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Амкар-Пермь Каррера Массимо
Комментарии (36)
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сапёр75
1522424104
Готовь Дватцатку Массима,и счетай что договорились )))
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СШГЭС
1522424130
Спартак это Спартак, сколько было нытья, что в прошлом сезоне Федун купил титул?. Пущай все .уки смоьрят, как ПОКУПАЮТ титул.
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AlfavitЪ
1522424414
Позор регламента.
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mialkov
1522424541
Спартаку по силам обыграть Амкар и в Перми. Давайте не будем искать возможности переноса матча куда бы то ни было, это, мягко говоря, не по чемпионски! (я без намеков)
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Братья Васильевы
1522424749
Заврались, правила меняем по ходу, никто не верит. Стоп!!!
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Антимат
1522425375
Спартак, не ровняйся на дерьмо!
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Полная Канистра
1522425390
тут самое главное с его слов /Сможет ли Амкар играть честно если Локомотив за всё платит?/ вот в чём фишка
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giluxa1963
1522425740
спрартачку прошлый сезон подарили и ша знайте свое место
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Andrering87
1522426055
не надо равнятся на локо, что то переносить, платить деньги....если у Амкара можно будет играть значит у них, если нет то нейтральное поле...не надо брать дурной пример....
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Антибиотик
1522426457
Правильно Семин сказал, что мы были готовы играть и в Хабаровске и будем играть там, где клубы договорятся. И что такие переносы уже были: Зенит- Уфа, ЦСКА- Арсенал, Спартак- Крылья Советов уже есть перенос, а на этом сайте всё некоторые девочки плачут. Есть регламент и никто его не нарушает. А Карреру столько времени всё устраивало и только теперь, когда этим правом воспользовался Локомотив, он сразу стал возмущаться? И вообще, команды из нижней части таблицы уже много раз доказывали и Локомотиву и Зениту и ЦСКА и тому же Спартаку, что для победы играть дома не обязательно.
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