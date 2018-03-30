Каррера: «В случае неготовности поля в Перми «Спартак» тоже постарается перенести матч с «Амкаром» в Москву»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил варианта, при котором красно-белые будут добиваться переноса гостевого матча 28 тура РФПЛ с «Амкаром» из Перми в Москву, как это сделал «Локомотив». По словам специалиста, такой шаг может быть предпринят, если поле стадиона «Звезда» не будет готово к проведению поединка.

«Никаких претензий у меня нет. Если в регламенте прописано, что это возможно, то «Локомотив» поступил правильно. Я бы поступил так же. Не знаю, что за проблемы в Перми. Лично я считаю, что в регламенте нужно прописать, чтобы матч в таком случае состоялся на нейтральном поле.

Если поле в Перми по-прежнему не сможет принимать матчи, то мы тоже постараемся перенести свой матч с «Амкаром» в Москву. Можно ли назвать регламент РФПЛ цирком? Давайте не будем преувеличивать. У каждой лиги свой регламент, давайте уважать его

Сможет ли «Амкар» играть честно, если «Локомотив» за все платит? Думаю, футболисты выйдут на поле и будут выполнять свой долг. Не скажу, что происходящее с этим матчем меня шокирует. Это немного странно. Но повторюсь: если регламент позволяет, «Локомотив» поступает правильно. Честно скажу: не до конца знаю регламент Серии А, но знаю, что когда нет возможности играть на основном поле, игра переносится на нейтральное», – сказал Каррера.

Матч 24 тура «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, на стадионе «РЖД Арена». Встреча пермяков со «Спартаком» пройдет 29 апреля.