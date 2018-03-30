Базу «Рубина» посетило 28 японских журналистов

В минувший четверг на базе «Рубина» побывали с экскурсией представители крупнейших японских СМИ в составе 28 человек.

С приветственным словом перед гостями из Японии выступил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов. Журналисты осмотрели тренажерный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле. Поле построено к Кубку Конфедераций, который прошел в Казани прошлым летом.

Напомним, что на базе клуба из Казани во время чемпионата мира-2018 будет жить и тренироваться сборная Японии.